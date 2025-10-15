Suptilni znakovi koji pokazuju da pas trpi bolove: 'Lako ih je previdjeti'

Stručnjaci za kućne ljubimce detaljno su opisali često suptilne načine na koje psi mogu pokazati vlasnicima da ih možda boli. Psi mogu instinktivno pokušati sakriti znakove boli, što znači da se "simptomi lako mogu propustiti", kaže Ross Hallifax iz osiguravajuće kuće za kućne ljubimce Purely Pets.

"Bol se može manifestirati kroz fizičke i promjene u ponašanju i utjecati na pse bilo koje dobi. Učenjem prepoznavanja ovih znakova, vlasnici mogu bolje podržati zdravlje i dobrobit svojih pasa. Kao vlasnik psa, vi ste njihov glas i njihov zagovornik zdravlja. Rano prepoznavanje ovih znakova može pomoći da vaš pas dobije potrebnu njegu i da se vrati u najbolju formu", dodao je.

Obično možete utvrditi osjeća li vaš pas bol promatrajući promjene u njegovom ponašanju, uključujući pojačano glasanje, agresiju, traženje skrovišta ili smanjeni interes za igru. Obratite pozornost na fizičke pokazatelje poput šepanja, ukočenosti, promjena u držanju, dahtanja ili oticanja i promatrajte sve promjene u njegovim navikama jedenja, pijenja ili spavanja.

Ako mislite da vašeg psa boli ili primijetite ove simptome, odmah se obratite veterinaru. Nemojte pokušavati liječiti psa kod kuće. Ako je vaš pas već bio kod veterinara, vlasnicima se preporučuje da se ponovno obrate veterinaru ako simptomi potraju ili se pogoršaju.

Ibuprofen i naproksen su široko korišteni i učinkoviti lijekovi za liječenje upale i boli kod ljudi, međutim, nikada se ne smiju davati kućnim ljubimcima. Ovi lijekovi mogu biti vrlo štetni i za pse i za mačke. Samo jedna tableta ibuprofena od 200 miligrama može biti opasna za mačku ili malog psa, piše Daily Record.

Uobičajeni znakovi da psa boli na koje treba paziti

Pametno je voditi evidenciju o svim promjenama u ponašanju ili fizičkim promjenama kako bi se pomoglo u dijagnozi i liječenju.

Glasanje je najuočljiviji znak. Neki psi će postati glasniji kada osjećaju bol, izražavajući to lajanjem, cviljenjem, režanjem ili zavijanjem. Međutim, neki psi mogu pokušati sakriti svoju bol i ne glasati se, stoga je važno pratiti druge simptome.

Problemi s pokretljivošću ili letargija . Šepanje, izbjegavanje hodanja, sporije kretanje ili poteškoće s ležanjem ili ustajanjem mogu signalizirati artritis, ozljedu, bolest koju prenose krpelji ili neurološka stanja poput moždanog udara.

. Šepanje, izbjegavanje hodanja, sporije kretanje ili poteškoće s ležanjem ili ustajanjem mogu signalizirati artritis, ozljedu, bolest koju prenose krpelji ili neurološka stanja poput moždanog udara. Promjene u ponašanju . Iznenadna agresija, povlačenje ili promjene u temperamentu mogu ukazivati ​​na nelagodu. Ova ponašanja često su povezana sa stanjima poput infekcija uha, artritisa ili želučanih tegoba.

. Iznenadna agresija, povlačenje ili promjene u temperamentu mogu ukazivati ​​na nelagodu. Ova ponašanja često su povezana sa stanjima poput infekcija uha, artritisa ili želučanih tegoba. Teško dahtanje ili promijenjeno disanje . Iako je dahtanje normalno, pretjerano dahtanje bez razloga može ukazivati ​​na bol, toplinski udar, respiratorne probleme ili mučninu. Plitko disanje može ukazivati ​​na nelagodu pri udisanju.

. Iako je dahtanje normalno, pretjerano dahtanje bez razloga može ukazivati ​​na bol, toplinski udar, respiratorne probleme ili mučninu. Plitko disanje može ukazivati ​​na nelagodu pri udisanju. Promjene držanja . Pogrbljena leđa, spuštena glava ili ukočen stav mogu biti znakovi boli. Psi mogu prebacivati ​​težinu prema naprijed ili zauzeti položaj "stalka za piljenje drva" kako bi zaštitili bolna područja.

. Pogrbljena leđa, spuštena glava ili ukočen stav mogu biti znakovi boli. Psi mogu prebacivati ​​težinu prema naprijed ili zauzeti položaj "stalka za piljenje drva" kako bi zaštitili bolna područja. Drhtanje ili tremor . To može biti reakcija na bol ili simptom ozbiljnijih stanja poput trovanja, bolesti bubrega ili pankreatitisa.

. To može biti reakcija na bol ili simptom ozbiljnijih stanja poput trovanja, bolesti bubrega ili pankreatitisa. Psi često ližu rane kako bi se umirili . Iako se to očekuje kod vidljivih ozljeda, uporno lizanje može također ukazivati ​​na stres, tjeskobu ili dosadu.

. Iako se to očekuje kod vidljivih ozljeda, uporno lizanje može također ukazivati ​​na stres, tjeskobu ili dosadu. Promjene u prehrambenim navikama i navikama pijenja. Smanjen apetit ili promijenjen unos vode mogu signalizirati zubobolju, probavne probleme, stres ili tjeskobu.

Kako ublažiti bol kod psa?

Vaš veterinar će vam dati konkretne smjernice u vezi sa stanjem vašeg psa, što može uključivati ​​pažljivo liječenje kod kuće kako bi se ublažila nelagoda vašeg psa. Pažljivo pratite težinu svog psa. Prekomjerna težina može pogoršati bol povezanu sa stanjima poput artritisa.

Održavanje zdrave težine za vašeg psa pomoći će u smanjenju upale. Postavite zdjelice za hranu i vodu na lako dostupna mjesta. Osigurajte da ima dovoljno mekanih, podstavljenih kreveta na kojima se vaš pas može opustiti.

Postavite rampu ili stepenice kako biste pomogli svom psu da se popne na namještaj ili uđe u automobil. Pokrijte sva skliska područja u svom domu tepisima ili prostirkama kako biste spriječili klizanje vašeg psa.

