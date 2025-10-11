Istina o bakterijama: Kakva su usta vašeg ljubimca, jesu li čišća od ljudskih?

Većina nas svoje kućne ljubimce smatra punopravnim članovima obitelji, a ta veza često uključuje mnogo maženja i poljubaca. Statistike pokazuju da gotovo polovica svih kućanstava ima psa, a otprilike trećina mačku. Upravo ta bliskost dovodi nas do starog pitanja koje izaziva brojne rasprave: je li istina da su usta naših ljubimaca čišća od ljudskih? Odgovor je nešto složeniji od jednostavnog "da" ili "ne" i krije se u svijetu bakterija.

Ljubav iskazana poljupcima

Vlasnici ljubimaca diljem svijeta ne srame se pokazati ljubav svojim četveronožnim prijateljima. Fred Miller, ponosni vlasnik mačka Willieja, svakodnevno ga vodi u šetnje i ne može odoljeti a da mu ne pokaže nježnost.

"Ima osam godina i jednostavno je mačak rođen za boravak vani", kaže Miller. "Volim ga poljubiti u glavu jer je tako dobar dečko."

Slična je situacija i s jazavčarom Clarkom, čija vlasnica Mikayla Kincart priznaje da, iako se trudi odoljeti, ponekad popusti pred njegovim šarmom.

"Očito je da mu ne mogu reći ne", smije se Kincart. "Ako bi mi sada 'ukrao' jedan poljubac, uzvratila bih mu s nekoliko, ali to bi bilo to."

Ni mješanka Freida ne zaostaje; i ona redovito pokušava obasipati poljupcima svog vlasnika Roberta McElroya.

"Uporno pokušava, stalno liže lice moje supruge", kaže McElroy. "Ja to izbjegavam, ali ponekad se uspije prišuljati i iznenaditi me."

Što struka kaže o bakterijama u ustima ljubimaca?

Kako bismo dobili znanstveni odgovor na pitanje o čistoći usta naših ljubimaca, obratili smo se stručnjacima. Dr. Viviam Pignone, koja radi na Veterinarskom fakultetu Sveučilišta u Minnesoti i specijalizirana je za oralnu kirurgiju kod pasa, objašnjava da su i usta ljudi i usta životinja puna bakterija. Ključna razlika, međutim, nije u količini, već u vrsti tih mikroorganizama.

Različite vrste bakterija kod ljudi i životinja

"Važno je znati nekoliko stvari. Usta i ljudi i životinja sadrže stotine različitih vrsta bakterija. Većina tih bakterija specifična je za pojedinu vrstu i bezopasna," ističe dr. Pignone. "Ipak, postoje zoonotske bakterije, što znači da se mogu prenijeti s ljubimca na ljude. Najpoznatiji primjeri su Salmonella, koja se često povezuje sa sirovom hranom, i Pasteurella, koja je normalan stanovnik usne šupljine mnogih životinja."

Osim bakterija, slinom se teoretski može prenijeti i bjesnoća, iako je rizik minimalan kod cijepljenih životinja. Naravno, najveći rizik od prijenosa opasnih bakterija postoji kod ugriza, kada mikroorganizmi dospiju duboko u tkivo.

Kada je ljubljenje ljubimca sigurno?

Unatoč postojanju potencijalno opasnih bakterija, stručnjakinja umiruje vlasnike i kaže da nema razloga za paniku ako se pridržavate osnovnih pravila zdravlja i higijene. Sigurnost poljubaca ovisi o oralnom zdravlju vašeg ljubimca, ali i o vašem imunološkom sustavu, piše CBS News.

"Ako vaši ljubimci imaju dobru oralnu higijenu kod kuće i ne pate od parodontne bolesti, što je najčešća bolest usne šupljine kod pasa i mačaka, onda je sve u redu", objašnjava ona. "Ako su vaši ljubimci cijepljeni i primaju svu preventivnu zaštitu, onda je ljubljenje sigurno."

Prevencija i oralna higijena pasa i mačaka

Kao ključnu mjeru prevencije, dr. Pignone preporučuje svakodnevno pranje zubi vaših ljubimaca četkicom i pastom namijenjenom životinjama. Uz to, savjetuje i profesionalno čišćenje zubi kod veterinara jednom godišnje. Taj postupak uklanja kamenac i plak do kojih je teško doprijeti, čime se sprječava razvoj bolesti desni i širenje štetnih bakterija.

Također, naglašava da osobe koje su već bolesne, trudnice ili pojedinci s oslabljenim imunološkim sustavom trebaju biti dodatno oprezni jer su podložniji zarazi i za njih rizik može biti veći.

Dakle, mit da su usta vašeg ljubimca tehnički "čišća" od vaših nije točan – ona su samo drugačije "prljava", s različitim vrstama bakterija. Ipak, poljupci ne moraju biti opasni. Ako je vaš pas ili mačka zdrav, cijepljen i ako redovito održavate njegovu oralnu higijenu, slobodno im uzvratite ljubav. Na kraju krajeva, ta mala gesta nježnosti jača vezu koja vas spaja i čini vaš suživot sretnijim.

POGLEDAJTE GALERIJU

POGLEDAJTE VIDEO: Nezaboravan gastronomski doživljaj: Oduševite goste rižotom od cikle s kremom od sira