Neki psi trebaju nositi kaputiće po hladnoći: U ovim slučajevima krzno nije dovoljno

Tijekom zimskih mjeseci, niske temperature i nepovoljni vremenski uvjeti potiču vlasnike pasa na razmišljanje o potrebi dodatne zaštite za njihove ljubimce.

Postavlja se pitanje je li pseće krzno samo po sebi dovoljna izolacija ili je neophodno koristiti zimsku odjeću poput kaputa. Kako bi se donijela ispravna odluka koja jamči zdravlje i udobnost životinje, veterinarka Katrina Warren nudi smjernice temeljene na pasmini, dobi i zdravstvenom stanju psa, piše Mirror.

Foto: Pexels

Pasmine kojima je kaput neophodan

Prema dr. Warren, većina pasa zahtijeva dodatnu zaštitu tijekom hladnog, vlažnog ili vjetrovitog vremena. Odluka o nošenju kaputa nije estetske, već funkcionalne prirode, a posebno je važna za male pasmine, pse s kratkom dlakom, štence i starije jedinke.

U svojoj video objavi, veterinarka je izdvojila pasmine kojima je zimska odjeća nužna. Među njima su jazavčari, čije je tijelo zbog kratkih nogu izloženo hladnoći tla te hrtovi (npr. greyhound, vipet, talijanski hrt) koji zbog niskog postotka tjelesne masti i tanke dlake brzo gube toplinu. Popis također uključuje minijaturne pasmine poput čivava, koje imaju smanjenu sposobnost samostalnog zagrijavanja te bezdlake pse poput kineskog kukmastog psa, kod kojih je potreba za zaštitom očigledna.

Međutim, zimska odjeća nije potrebna svim psima. Pasmine uzgojene za hladne klime, koje imaju gustu, dvostruku dlaku, poput sibirskih haskija, aljaških malamuta ili bernskih planinskih pas, posjeduju učinkovitu prirodnu izolaciju. Njima kaput može uzrokovati pregrijavanje te se preporučuje samo u uvjetima ekstremne hladnoće.

S druge strane, psima s kratkom i rijetkom dlakom, kao što su bokseri, dobermani ili vižle te psima s podšišanom dlakom poput pudli, kaput je ključan za održavanje tjelesne temperature. Dob je također važan čimbenik - štenci i stariji psi imaju smanjenu sposobnost termoregulacije. Niske temperature mogu pogoršati i postojeća zdravstvena stanja poput artritisa, zbog čega je psima s kroničnim bolestima dodatna toplina neophodna.

Foto: Pexels

Prepoznavanje znakova pothlađenosti

Praktična smjernica nalaže da ako je temperatura dovoljno niska da vi nosite kaput, vjerojatno je potreban i vašem psu. Veterinari općenito preporučuju korištenje kaputa kada se temperature spuste na ili ispod nule, osobito za osjetljive skupine pasa.

Znakovi koji ukazuju na to da je psu hladno uključuju drhtanje, pogrbljeno držanje s podvijenim repom, cviljenje te učestalo podizanje šapa s hladne podloge. Prilikom odabira, važno je da kaput bude udoban, vodootporan i da prekriva ključne dijelove tijela: vrat, leđa i trbuh. Treba izbjegavati modele s dijelovima koje pas može odgristi.

Kaput se ne smije koristiti u zatvorenim prostorima kako bi se spriječilo pregrijavanje. Ako se pas opire nošenju odjeće, preporučuje se prilagoditi rutinu šetnji odabirom kraćih ruta tijekom najtoplijeg dijela dana.

Pažljivim promatranjem ponašanja psa te uzimanjem u obzir njegove pasmine, dobi i zdravstvenog stanja, vlasnici mogu osigurati da zimske šetnje budu sigurne i ugodne. Sveobuhvatna zimska skrb uključuje i osiguravanje toplog ležaja zaštićenog od propuha te redovitu provjeru i čišćenje šapa nakon svakog izlaska.

