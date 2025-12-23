FREEMAIL
PRATITE UŽIVO /

Plenković okupio ministre, na dnevnom redu još jedna sjednica Vlade

Prije početka sjednice, očekuje se obraćanje premijera Andreja Plenkovića

23.12.2025.
9:33
danas.hr
Patrik Macek/pixsell
Vlada će danas održati novu sjednicu. Na dnevnom je redu prijedlog zakona o regionalnom razvoju Republike Hrvatske, a Vlada će usvojiti i nacionalni plan zaštite od nasilja nad ženama i nasilja u obitelji, do 2029. godine. 

Na sjednici će biti usvojeno i više zaključaka i odluka o nastavku besplatnog željezničkog prijevoza učenika, studenata i umirovljenika te stanovnika pogođenih potresom. 

Za stanovništvo s područja pogođenog potresom i dalje će biti otpisana i potraživanja za energente odnosno RTV pristojbu te će biti oslobođeni plaćanja cestarine na autocesti A11 Zagreb - Sisak. Vlada će usvojiti i Pilot-projekt besplatnog javnog željezničkog prijevoza osoba s invaliditetom.

Prije početka sjednice, očekuje se obraćanje premijera Andreja Plenkovića.

Sjednica VladeAndrej Plenković
