Plenković okupio ministre, na dnevnom redu još jedna sjednica Vlade

Vlada će danas održati novu sjednicu. Na dnevnom je redu prijedlog zakona o regionalnom razvoju Republike Hrvatske, a Vlada će usvojiti i nacionalni plan zaštite od nasilja nad ženama i nasilja u obitelji, do 2029. godine.

Na sjednici će biti usvojeno i više zaključaka i odluka o nastavku besplatnog željezničkog prijevoza učenika, studenata i umirovljenika te stanovnika pogođenih potresom.

Za stanovništvo s područja pogođenog potresom i dalje će biti otpisana i potraživanja za energente odnosno RTV pristojbu te će biti oslobođeni plaćanja cestarine na autocesti A11 Zagreb - Sisak. Vlada će usvojiti i Pilot-projekt besplatnog javnog željezničkog prijevoza osoba s invaliditetom.

Prije početka sjednice, očekuje se obraćanje premijera Andreja Plenkovića.

