Plenković okupio ministre, na dnevnom redu još jedna sjednica Vlade
Prije početka sjednice, očekuje se obraćanje premijera Andreja Plenkovića
Vlada će danas održati novu sjednicu. Na dnevnom je redu prijedlog zakona o regionalnom razvoju Republike Hrvatske, a Vlada će usvojiti i nacionalni plan zaštite od nasilja nad ženama i nasilja u obitelji, do 2029. godine.
Na sjednici će biti usvojeno i više zaključaka i odluka o nastavku besplatnog željezničkog prijevoza učenika, studenata i umirovljenika te stanovnika pogođenih potresom.
Za stanovništvo s područja pogođenog potresom i dalje će biti otpisana i potraživanja za energente odnosno RTV pristojbu te će biti oslobođeni plaćanja cestarine na autocesti A11 Zagreb - Sisak. Vlada će usvojiti i Pilot-projekt besplatnog javnog željezničkog prijevoza osoba s invaliditetom.
