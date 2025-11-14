Nakon rođenja djeteta zamrzila je supruga: 'Ujutro odlazi u teretanu, vraća se navečer'

Dolazak djeteta predstavlja jedno od najznačajnijih životnih razdoblja, no uz neizmjernu radost, donosi i brojne izazove koji mogu duboko utjecati na partnerski odnos. Prilagodba na nove uloge, kronični umor i nejednaka podjela obveza česti su uzroci frustracija i ogorčenosti.

Upravo o tom, mnogima poznatom problemu, progovorila je jedna majka na platformi Reddit, tražeći savjet i podršku sedam mjeseci nakon poroda. U svojoj iskrenoj objavi postavila je pitanje koje muči mnoge: "Kada ovo prestaje?", otkrivši kako se njezin odnos sa suprugom drastično promijenio na gore.

Suprugov život je ostao isti

U objavi naslovljenoj "Mrzi li itko svog muža nakon rođenja djeteta?", majka objašnjava kako je njezina ogorčenost prema suprugu dosegnula vrhunac. Glavni izvor frustracije leži u percepciji da se, dok je njezin život u potpunosti podređen brizi o djetetu, njegov život vratio u normalu.

"On svaki dan odlazi na posao, svakodnevno vježba, povremeno izlazi s prijateljima... Ujutro odlazi u teretanu prije nego se beba probudi, a vraća se kasno navečer kad beba već spava", napisala je, ističući osjećaj preopterećenosti i usamljenosti.

Situaciju dodatno kompliciraju i posjeti suprugovih roditelja. Iako žive u inozemstvu, njihovi dolasci su, prema njezinim riječima, prečesti i predstavljaju joj dodatan izvor stresa.

"Kada su ovdje, ne pomažu ni u čemu, a jednom sam čak vidjela svekrvu kako ljubi bebu u usta", požalila se. Osjećaj nerazumijevanja dodatno pojačava njezinu frustraciju. "Čini mi se da potvrdu dobivam samo od prijateljica, i to me ljuti. Potpuno sam iscrpljena i tužna jer se osjećam nevidljivo vlastitom suprugu. Prije djeteta imali smo sjajan odnos, a sada sam ogorčena", zaključila je.

Njezina iskrena ispovijest, o kojoj je izvijestio i People, naišla je na snažan odjek i potaknula brojne komentare drugih majki koje su potvrdile da se suočavaju sa sličnim osjećajima. Mnoge su je uvjeravale da nije sama, dijeleći vlastita iskustva.

"Prošle su tri godine od poroda i tek sam ga nedavno prestala mrziti. Ne šalim se. Dobro sam to skrivala, ali sve što je radio me iritiralo. Bilo je jako teško, no sada mogu reći da sam s druge strane i ponovno zaljubljena u njega, taman na vrijeme da poželim još jedno dijete", napisala je jedna korisnica.

Druga je majka istaknula kako je takva situacija, nažalost, česta te je ponudila konkretan savjet temeljen na vlastitom iskustvu. "Mom suprugu nije bilo jasno sve dok nisam bila brutalno iskrena i rekla mu što mi treba i da je situacija nepravedna. Jednom sam mu rekla: 'Pazi ti mene, da bih ja mogla paziti njega (našeg sina)', i to mu je bio trenutak prosvjetljenja. Trebaš vrijeme za sebe, a on mora poštivati, razumjeti i postaviti granice vlastitim roditeljima", zaključila je.

