Darko Lazić otkrio što mu je žena spakirala za odjenuti na nastup u Švedskoj: 'Hvala ti puno'

Pjevač Darko Lazić (34) otputovao je u Švedsku kako bi nastupio na Balkan Festivalu. Kada je stigao, na Instagram priču objavio je duhovit videozapis. Naime, njegova supruga Katarina Lazić (35) odabrala mu je odjeću koju će tom prigodom odjenuti i spakirala mu u kofer.

U ironičnom tonu, Darko je započeo: "Ovako, ljudi, došao sam pjevati u Švedsku i moja žena me spakirala: crne hlače, crni džemper, čizme i pokoje visoke čarape. Međutim, tu su crne visoke čarape koje izgledaju ovako...", kazao je u videozapisu i pokazao kakve čarape je pronašao.

Foto: Screenshot/darkolazicofficial

"Hvala ti, ljubavi, puno. Nisi morala. Znam da me voliš.", zaključio je pjevač ironično pokazavši ženske čarape s izvezenim bisernim srcem i šljokicama.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Nastup Darka Lazića na Balkan Festivalu održao se u Göteborgu, a uz njega su nastupili pjevač Voyage (24) i pjevačica Sandra Afrika.