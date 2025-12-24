FREEMAIL
PRIGODNO

Darko Lazić otkrio što mu je žena spakirala za odjenuti na nastup u Švedskoj: 'Hvala ti puno'

Darko Lazić otkrio što mu je žena spakirala za odjenuti na nastup u Švedskoj: 'Hvala ti puno'
Foto: Antonio Ahel/ata Images/pixsell

Njegova supruga Katarina Lazić odabrala mu je odjeću koju će tom prigodom odjenuti

24.12.2025.
8:35
Hot.hr
Antonio Ahel/ata Images/pixsell
Pjevač Darko Lazić (34) otputovao je u Švedsku kako bi nastupio na Balkan Festivalu. Kada je stigao, na Instagram priču objavio je duhovit videozapis. Naime, njegova supruga Katarina Lazić (35) odabrala mu je odjeću koju će tom prigodom odjenuti i spakirala mu u kofer. 

U ironičnom tonu, Darko je započeo: "Ovako, ljudi, došao sam pjevati u Švedsku i moja žena me spakirala: crne hlače, crni džemper, čizme i pokoje visoke čarape. Međutim, tu su crne visoke čarape koje izgledaju ovako...", kazao je u videozapisu i pokazao kakve čarape je pronašao. 

Darko Lazić otkrio što mu je žena spakirala za odjenuti na nastup u Švedskoj: 'Hvala ti puno'
Foto: Screenshot/darkolazicofficial

"Hvala ti, ljubavi, puno. Nisi morala. Znam da me voliš.", zaključio je pjevač ironično pokazavši ženske čarape s izvezenim bisernim srcem i šljokicama.

Nastup Darka Lazića na Balkan Festivalu održao se u Göteborgu, a uz njega su nastupili pjevač Voyage (24) i pjevačica Sandra Afrika. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Kaponi Live (@kaponilive)

 

POGLEDAJTE VIDEO: Maja Šuput, Ivica Kostelić, Selak Raspudić i druge face otkrivaju omiljene božićne filmove

Darko LazićKatarina LazićKoncert
Darko Lazić otkrio što mu je žena spakirala za odjenuti na nastup u Švedskoj: 'Hvala ti puno'