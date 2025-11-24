Drama u centru Beograda: Voyage napao poznatog influencera, fanovi zgroženi viralnim videom

Već danima TikTokom kruži snimka na kojoj se vidi kako je srpski glazbenik Mihajlo Veruović poznatiji kao Voyage, napravio scenu na ulici, i to u situaciji koja je gotovo prerasla u fizički sukob. Sve je, prema onome što se vidi na videu, započelo kada mu je jedan mladić prišao kako bi ga pozdravio i pružio mu ruku.

U trenutku koji je trebao biti obična i prijateljska gesta, pišu srpski mediji, Voyage je reagirao burno i povisio ton, što je izazvalo šok među prisutnima. Situaciju su ubrzo smirili ljudi iz njegova društva, no snimka je već završila na internetu i zapalila društvene mreže.

Jedni ga brane, drugi ga napadaju

Korisnici TikToka i drugih platformi masovno raspravljaju o njegovoj reakciji. Dok jedni smatraju da je pretjerao i da je mladić samo želio pozdraviti, drugi ga brane, tvrdeći da je napadnuti mladić mjesecima ranije objavljivao sadržaj na društvenim mrežama negativno komentirajući mladog glazbenika.

TikToker Đorđe Ković, poznatiji kao Đoksa, potom se oglasio na društvenim mrežama. Otkrio je kako je sreo glazbenika ispred jednog kafića, pružio mu ruku, a Voyage ga je navodno krenuo vrijeđati.

''Kažem mu: “Gdje si, Voyage, brate?”, a on meni: “Hajde, gubi se, hajde produži!” Jao, ljudi moji, roleta... U tom trenutku mu kažem: “Brate, zar ne vidiš da sam ti pružio ruku? Zašto glumiš majmuna?” A on meni: “Brate, rekao sam ti…” i krene lik odlaziti. I tad počinje snimka, a on meni: “Što se ti* kuš, brate?” Dečko je lajsna, hajde odi, okrenuo sam se i otišao'', dodao je.

Ubrzo se oglasio i Voyage koji je kratko rekao kako za razliku od mnogi nije lažan i da neće pružati ljudima ruku koji su ga na neki način povrijedili i loše pričali o njemu.

