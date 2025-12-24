Šalovima i osmijesima prkosile minusu: Karlovčanke ukrale adventsku večer

BLAGDANI RAZOTKRILI ISTINU /
Legenda varala suprugu sa bratovom ženom: Tajna nije preživjela Božić, odala ih jedna stvar
Unatoč hladnom vremenu, Karlovčani su se sinoć odlučili izaći na Promenadu i barem na kratko predahnuti od blagdanske užurbanosti. Advent u Karlovcu u 20:30 dobio je poseban ritam uz energični nastup NIPPLESA, koji su privukli brojne posjetitelje željne dobre glazbe i opuštene atmosfere, taman uoči Badnjaka i Božića.
Promenadom su prevladavale zimske kape, tople jakne i šalovi, no hladnoća nije pokvarila raspoloženje. Uz poznate hitove, kuhano vino i smijeh, večer je protekla u pravom adventskom duhu – kao savršena uvertira u obiteljska okupljanja koja slijede.
Galeriju s promenade na karlovačkom Adventu donosi kaportal.hr