Šalovima i osmijesima prkosile minusu: Karlovčanke ukrale adventsku večer

Unatoč hladnom vremenu, Karlovčani su se sinoć odlučili izaći na Promenadu i barem na kratko predahnuti od blagdanske užurbanosti. Advent u Karlovcu u 20:30 dobio je poseban ritam uz energični nastup NIPPLESA, koji su privukli brojne posjetitelje željne dobre glazbe i opuštene atmosfere, taman uoči Badnjaka i Božića.

Promenadom su prevladavale zimske kape, tople jakne i šalovi, no hladnoća nije pokvarila raspoloženje. Uz poznate hitove, kuhano vino i smijeh, večer je protekla u pravom adventskom duhu – kao savršena uvertira u obiteljska okupljanja koja slijede.

Galeriju s promenade na karlovačkom Adventu donosi kaportal.hr