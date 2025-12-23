Bila je glavna diva svoje industrije, a u šestom desetljeću života izgleda senzacionalno

Trish Stratus, jedna od najvećih legendi ženskog profesionalnog hrvanja, takozvanih kečera, ponovno je dospjela u središte pozornosti svjetskih medija. Iako je nedavno proslavila 50. rođendan, ova Kanađanka dokazuje da su godine za nju samo broj, pozirajući za naslovnicu poznatog časopisa FHM i pokazujući zavidnu tjelesnu formu koja je rezultat desetljeća predanog rada, discipline i strasti prema zdravom životu.

Nakon što je obilježila četvrt stoljeća od svog debija u WWE-u, Stratus ne pokazuje znakove usporavanja. Njezina relevantnost u svijetu zabave i sporta ostaje neupitna, što potvrđuju ne samo povremeni, ali uvijek upečatljivi povratci u ring, već i novi poslovni pothvati koji je drže u samom vrhu.

Kraj 2025. godine Trish Stratus je obilježila na spektakularan način, osvanuvši na naslovnici australskog i novozelandskog izdanja časopisa FHM. Fotografije u ružičasto-srebrnom bikiniju brzo su obišle svijet, a obožavatelji su bili jednoglasni u komentarima, nazivajući je "bezvremenskom ljepoticom" i "najzgodnijom divom WWE-a svih vremena". Sama Stratus izjavila je kako je snimanje za FHM bilo ispunjenje dugogodišnje želje. "Snimala sam za FHM, ali nikada nisam uspjela doći do naslovnice. Uspjeti u tome samo nekoliko dana nakon 50. rođendana zaista je sjajno", poručila je.

Osim medijske pažnje, Stratus ostaje aktivna i u svijetu koji ju je proslavio. Tijekom 2025. godine oduševila je publiku sudjelovanjem na prestižnim WWE događajima kao što su Royal Rumble i Elimination Chamber, a u srpnju se borila i za WWE žensku titulu protiv Tiffany Stratton. Njezina prisutnost u ringu i dalje donosi "Stratusfaction", osjećaj zadovoljstva koji je postao njezin zaštitni znak. Uz to, od 2022. do 2024. godine bila je sutkinja u popularnom showu "Canada's Got Talent", a uskoro ćemo je gledati i na velikom platnu u akcijskoj komediji "Karate Ghost".

Tajna besprijekornog izgleda

Mnogi se pitaju kako Trish Stratus uspijeva održati tako impresivnu figuru i mladolik izgled i u šestom desetljeću života. Odgovor leži u njezinoj nepokolebljivoj posvećenosti fitnessu i uravnoteženoj prehrani. Ona je kreatorica "Stratusphere Yoge", jedinstvenog stila koji spaja tradicionalne joga položaje s vježbama snage, stvarajući tako kompletan trening za tijelo i um.

Kada se priprema za povratak u ring, njezin režim vježbanja postaje još intenzivniji. Tada uključuje eksplozivne vježbe snage i izdržljivosti poput skokova na kutiju, sprinteva s guranjem sanjki te mrtvog dizanja. Prehrana joj se temelji na organskim i neprerađenim namirnicama, s naglaskom na nemasnim proteinima, kvinoji i obilju povrća. Unos mliječnih proizvoda je ograničen, no povremeno si dopusti i pokoji "cheat" obrok. Kao dio svoje rutine prakticira i dvodnevne detoksikacije crijeva kako bi održala vitalnost organizma.

Legenda koja je redefinirala eru

Karijera Trish Stratus, rođene kao Patricia Anne Stratigeas, jedna je od najblistavijih u povijesti profesionalnog hrvanja. Smatra se pionirom koja je revolucionirala žensku diviziju, transformiravši je iz sporedne atrakcije u ravnopravan i cijenjen dio WWE programa. Prije ulaska u WWE 2000. godine bila je uspješan fitness model, a u ringu je ubrzo dokazala da je mnogo više od lijepog lica, kombinirajući izvanredan atleticizam, karizmu i tehničku vještinu.

Njezina ostavština je neizbrisiva. Uvedena je u WWE Kuću slavnih 2013. godine, a drži rekord kao sedmerostruka WWF/WWE ženska prvakinja. Njezina vladavina od 448 dana kao prvakinje najduža je u 21. stoljeću. Uz to, bila je i WWE Hardcore prvakinja, proglašena je Divom desetljeća (2000.-2009.), a prva je žena koja je primila prestižnu nagradu Lou Thesz.

Danas, kao honorarna hrvačica, poduzetnica u wellness industriji i glumica, Trish Stratus nastavlja inspirirati milijune ljudi diljem svijeta. Njezina priča je dokaz da se uz strast, disciplinu i naporan rad granice mogu pomicati, bez obzira na godine, te da prava ikona nikada ne gubi svoj sjaj.