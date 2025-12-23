FREEMAIL
Tina Gaber Golob u vatrenom izdanju, ali elegantna crnka zapela je oku kamere

Slovenija je Dan neovisnosti i jedinstva obilježila svečanom državnom proslavom koja je okupila brojne uzvanike iz političkog, javnog i kulturnog života.
Slovenija je svečano obilježila Dan neovisnosti i jedinstva, a uz političke poruke i protokolarni dio, pažnju javnosti privukla su i poznata lica. Među uzvanicima posebno se istaknula Tina Gaber Golob (39), influencerica, bivša Miss Hawaiian Tropic Slovenije 2008. godine, sociologinja i aktivistica za zaštitu životinja te promoviranje održivog načina života. Tina je na svečanosti zasjala u elegantnoj dugoj crvenoj haljini i odmah postala jedno od najkomentiranijih imena večeri. Široj javnosti postala je još poznatija kao supruga slovenskog premijera Roberta Goloba (58), s kojim je u skladnom braku i često ističe kako balansira privatni život, obitelj i javnu ulogu.

