Tina Gaber Golob u vatrenom izdanju, ali elegantna crnka zapela je oku kamere

Slovenija je svečano obilježila Dan neovisnosti i jedinstva, a uz političke poruke i protokolarni dio, pažnju javnosti privukla su i poznata lica. Među uzvanicima posebno se istaknula Tina Gaber Golob (39), influencerica, bivša Miss Hawaiian Tropic Slovenije 2008. godine, sociologinja i aktivistica za zaštitu životinja te promoviranje održivog načina života. Tina je na svečanosti zasjala u elegantnoj dugoj crvenoj haljini i odmah postala jedno od najkomentiranijih imena večeri. Široj javnosti postala je još poznatija kao supruga slovenskog premijera Roberta Goloba (58), s kojim je u skladnom braku i često ističe kako balansira privatni život, obitelj i javnu ulogu.