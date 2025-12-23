Ona je tajanstvena ljepotica iz publike! Dama sa šiltericom koja je osvojila Karlovac

U sklopu bogatog programa Adventa u Karlovcu, pozornicu je ovih dana preuzela Tatjana Cameron Tajči, koja je svojim bezvremenskim hitovima i prepoznatljivom energijom okupila mnoštvo Karlovčana – od onih najmlađih do vjerne publike koja je uz njezine pjesme odrasla.

Trg je bio ispunjen dobrom atmosferom, pjevanjem u glas i osmijesima, a Tajči je još jednom pokazala zašto je i desetljećima nakon najveće slave jednako voljena. Publika je uživala u poznatim hitovima koji su obilježili domaću glazbenu scenu, dok se adventska čarolija uz lampice, kuhano vino i mirise blagdana savršeno uklopila u emotivni glazbeni doživljaj.

Osim same glazbe, pažnju okupljenih – ali i fotografa – privukli su i modni detalji iz publike. Među posjetiteljima posebno se istaknula mlada dama koja je koncert pratila u elegantnoj bež bundici, jednom od trenutačno najpoželjnijih zimskih modnih komada ove sezone. Styling je upotpunila sportskom šiltericom, kombinacijom koja je spojila eleganciju i urbani šarm te je dodatno izdvojila iz mase.

Advent u Karlovcu još jednom je pokazao kako glazba, blagdansko raspoloženje i dobar stil idu ruku pod ruku, a nastup Tatjane Cameron Tajči zasigurno će ostati jedan od toplijih i veselijih trenutaka ovogodišnjeg adventskog programa.

Galeriju Adventa u Karlovcu donosi KAportal.net.hr