Udovica Charlieja Kirka tri mjeseca nakon njegove smrti: Od tuge do ključne figure konzervativaca

Nakon što je njezin suprug Charlie Kirk, osnivač konzervativnog pokreta Turning Point USA, tragično ubijen u rujnu 2025. godine, Erika Kirk iznenada je gurnuta u središte američke političke scene. Ova bivša misica i poduzetnica preuzela je vodstvo jedne od najutjecajnijih desničarskih organizacija.

Njezin utjecaj već se osjeti. Nedavno je javno podržala potpredsjednika J.D. Vancea kao predsjedničkog kandidata za izbore 2028. godine, jasno signalizirajući smjer u kojem će TPUSA, organizacija s proračunom od gotovo 85 milijuna dolara, usmjeriti svoju golemu energiju i resurse.

Erika Kirk tako je od supruge i majke postala ključna figura konzervativnog pokreta. Njezina misija nije samo očuvanje ostavštine supruga, već i pokušaj da se popuni jedna od najvećih praznina u republikanskom biračkom tijelu, čime bi mogla dugoročno osigurati budućnost desnice u Americi.