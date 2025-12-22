Povratak vrućih blagdana: Ovako je Lidija Bačić slavila Božić prije devet godina

Pjevačica Lidija Bačić (40) već godinama slovi za jednu od najatraktivnijih domaćih glazbenica, a njezine fotografije redovito izazivaju lavinu reakcija na društvenim mrežama.

Povod za novu galeriju su božićne fotografije iz prosinca 2016. godine, kada je Lidija doslovno zapalila blagdansku atmosferu. Tada je pozirala u uskoj zelenoj haljinici koja je naglasila njezinu figuru, a cijeli look upotpunila je božićnom kapicom, zbog čega su je obožavatelji prozvali pravom „bakom Mrazicom“.

Fotografije su i danas jednako efektne kao i tada, a mnogi se slažu da Lidija s godinama izgleda sve bolje. Blagdanski styling iz 2016. ostao je jedan od njezinih najprepoznatljivijih, a galerija je još jedan podsjetnik zašto Lidija Bačić već godinama drži status jedne od najpoželjnijih Hrvatica na estradi.