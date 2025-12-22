FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
SEKSI BAKA MRAZICA /

Povratak vrućih blagdana: Ovako je Lidija Bačić slavila Božić prije devet godina

Povratak vrućih blagdana: Ovako je Lidija Bačić slavila Božić prije devet godina
Foto: Petar Glebov/pixsell
Lidija Bačić jedna je od najprepoznatljivijih domaćih pjevačica koja već godinama uspješno spaja glazbenu karijeru s izraženom medijskom prisutnošću.
1 /24
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Pjevačica Lidija Bačić (40) već godinama slovi za jednu od najatraktivnijih domaćih glazbenica, a njezine fotografije redovito izazivaju lavinu reakcija na društvenim mrežama. 

Povod za novu galeriju su božićne fotografije iz prosinca 2016. godine, kada je Lidija doslovno zapalila blagdansku atmosferu. Tada je pozirala u uskoj zelenoj haljinici koja je naglasila njezinu figuru, a cijeli look upotpunila je božićnom kapicom, zbog čega su je obožavatelji prozvali pravom „bakom Mrazicom“.

Fotografije su i danas jednako efektne kao i tada, a mnogi se slažu da Lidija s godinama izgleda sve bolje. Blagdanski styling iz 2016. ostao je jedan od njezinih najprepoznatljivijih, a galerija je još jedan podsjetnik zašto Lidija Bačić već godinama drži status jedne od najpoželjnijih Hrvatica na estradi.

22.12.2025.
10:52
Hot.hr
Petar Glebov/pixsell
Lidija Bačić
Najnovije
Najgledanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Pogledaj još galerija
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
SEKSI BAKA MRAZICA /
Povratak vrućih blagdana: Ovako je Lidija Bačić slavila Božić prije devet godina