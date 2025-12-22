Sjećate li se ovih božićnih čestitki? Njihove ilustracije stvarale su pravu blagdansku čaroliju
U eri kada se blagdanske želje šalju jednim klikom, a zasloni pametnih telefona blješte personaliziranim GIF-ovima, lako je zaboraviti na tihu, opipljivu čaroliju papirnate čestitke. Ipak, stare božićne čestitke, sa svojim bogatim ilustracijama i rukom ispisanim porukama, bude duboku nostalgiju. One nisu samo komadići kartona, već malene vremenske kapsule koje nas vraćaju u doba kada je slanje želja bio intiman i pomno osmišljen ritual. Svaka od njih priča priču, ne samo o Božiću, već i o umjetnosti, društvenim promjenama i duhu vremena u kojem je nastala.