DVIJE ZVIJEZDE VEČERI /

Elegantne u bundicama i savršeno dotjerane, ukrale su pažnju na Jolinom koncertu u Zadru

Elegantne u bundicama i savršeno dotjerane, ukrale su pažnju na Jolinom koncertu u Zadru
Foto: Bojan Bogdanić
1 /20
Na Trgu Petra Zoranića već tradicionalno Zadrane je zabavljao jedan jedini, neponovljivi Jole (53). Popularni pjevač je čest gost u Zadru, a da ga publika obožava potvrdio je i ove subote kad je na Adventu u Zadru rasplesao mnogobrojne posjetitelje.

Subota je u Zadar donijela pretežno oblačno vrijeme, s povremenim prozorima sunca i bez kiše. Temperature su se kretale do oko 13–15 °C tijekom dana, dok je večer donijela blagu svježinu od 10–13 °C — savršeno vrijeme da publika uživa u koncertu i ostane do kraja u toplim kaputima, kapicama i stylish bundicama.

Ipak, među brojnim zimskim kombinacijama posebno su se istaknule dvije djevojke koje su gotovo poput blizanki uživale na koncertu u upečatljivim, predimenzioniranim bundicama, jednom od najvećih modnih hitova ove sezone.

Njihovi modni izbori odmah su privukli poglede. Prostrane, mekane bundice u neutralnim tonovima idealno su se stopile sa zimskim ambijentom i dokazale da se i u hladnim danima može izgledati izuzetno stylish. Oversized modeli ove zime vladaju ulicama – ne samo da griju, već svakoj kombinaciji daju dozu ležerne elegancije.

Galeriju iz Zadra donosi ezadar.net.hr

22.12.2025.
14:34
Hot.hr
Bojan Bogdanić
JoleAdventAdvent U Zadru
