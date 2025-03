Pazite što koristite uz dodatke prehrani: Ova navika mogla bi poništiti sav trud

Agnieszka Kozlowska, vlasnica Miracle Leaf Wellnessa, upozorila je na potencijalne štetne učinke kave na četiri dodatka prehrani. Naime, oni koji uzimaju vitamine B, C, D i željezo mogli bi biti posebno osjetljivi na ovaj rizik ako te dodatke uzimaju uz kavu. Savjetovala je da se suplemente uzima s običnom vodom, te da pričekate najmanje 30 minuta prije nego što konzumirate napitke s kofeinom.

''Kofein može uzrokovati to da tijelo gubi esencijalne minerale poput magnezija i kalija, koji su važni za hidrataciju, zdravlje srca i energiju. Dodavanje elektrolita u vodu učinkovit je način za obnavljanje tih razina'', objašnjava.

Kofein ometa djelovanje dodataka prehrani

Željezo je jedan od esencijalnih nutrijenata koje tijelo ne može apsorbirati kada je prisutan kofein u organizmu, zbog čega stručnjaci preporučuju izbjegavanje kave ili čaja nekoliko sati prije i nakon uzimanja željeza. Kofein također ometa način na koji tijelo obrađuje vitamin D.

''Kofein može smanjiti sposobnost organizma da učinkovito apsorbira i koristi vitamin D, jer ometa receptore koji pomažu tijelu da iskoristi taj vitamin'', objašnjava stručnjakinja, te dodaje kako je ''vitamin D važan za snažne kosti, zdrav imunološki sustav i dobar san, pa je važno čekati barem 30 minuta prije ili nakon kave za uzimanje vitamina D''.

No to nije jedini problem. I apsorpcija vitamina B i C također može biti ugrožena. ''Budući kofein povećava mokrenje, vrijednosti ovih vitamina brzo se mogu isprati iz organizma, čak prije nego ih organizam uspije apsorbirati. Prilagodba vremena uzimanja dodataka prehrani može poboljšati njihovu učinkovitost''. Zato ona preporučuje manji unos kofeina općenito ako uzimate dodatake prehrani.

''Dodaci prehrani koji podržavaju san i esencijalna ulja mogu biti učinkovit način za opuštanje nakon napornog dana i poboljšanje kvalitete sna'', kaže govoreći o potencijalnim alternativama, a piše Express.

''Proizvodi koji sadrže lavandu ili bergamot mogu pomoći opuštanju uma i tijela, olakšavajući uspavljivanje i snivanje. Poboljšanjem sna, možete smanjiti potrebu za kofeinom ujutro, osjećat ćete se osvježeni i puni energije te ćete moći ispravno započeti dan, a da se ne oslanjate na kofeinsku stimulaciju'', zaključuje Kozlowska.

