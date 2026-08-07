Ništa od povijesne 'trostruke krune': Portugal prejak za hrvatske kadetkinje

Hrvatska ženska kadetska rukometna reprezentacija nije uspjela okruniti svoj nastup na Svjetskom prvenstvu u Rumunjskoj pobjedom.

U finalu utješnog President's Cupa, u borbi za 17. mjesto, izabranice izbornika Ivana Jerkovića poražene su od Portugala rezultatom 26:34. Bio je to bolan poraz u utakmici u kojoj su mlade Hrvatice tražile ne samo pobjedu za kraj turnira, već i ispisivanje jedinstvene stranice povijesti hrvatskog rukometa. Nažalost, Portugal je bio prejak, a naše su djevojke natjecanje završile na 18. mjestu, što je ujedno i najslabiji plasman u povijesti nastupa na svjetskim smotrama u ovoj uzrasnoj kategoriji.

Portugal je od početka diktirao tempo

Finalni dvoboj, koji se mogao pratiti na platformi VOYO, od samog je početka krenuo u neželjenom smjeru. Iako je Hrvatska prvih desetak minuta držala priključak i bila u egalu, serija tehničkih pogrešaka i brzopletih rješenja u napadu omogućila je Portugalkama da preuzmu kontrolu. U 10. minuti su prvi put povele i tu prednost više nisu ispuštale do samoga kraja. Ključni trenutak prvog poluvremena dogodio se u posljednjih sedam minuta, kada je Hrvatska potpuno stala. Bez postignutog pogotka u tom periodu, naše su rukometašice dopustile suparnicama da stvore seriju i na odmor odu s velikih plus pet (13:18).

Poseban problem za hrvatsku obranu predstavljala su portugalska krila. Nezaustavljive Maria Ines Lopes i Catarina Bernardino s lakoćom su pronalazile put do mreže, postigavši zajedno čak deset od 18 pogodaka svoje ekipe u prvom dijelu. S druge strane, hrvatski napad nije imao rješenja, a razlika u realizaciji (57 posto Hrvatske prema 73 posto Portugala) i broju obrana vratarki jasno je pokazivala tko je dominantnija ekipa na terenu.

Uzaludni pokušaji povratka u nastavku

Ni početak drugog poluvremena nije donio promjenu. Portugal je nastavio u istom ritmu i vrlo brzo podigao prednost na sedam pogodaka razlike (14:21). Ipak, hrvatske kadetkinje nisu se predavale. Uložile su ogroman napor i sredinom drugog dijela uspjele smanjiti zaostatak na četiri pogotka (18:22), probudivši nadu u mogući preokret. No, tada je uslijedila nevjerojatna nesreća. Čak četiri uzastopna udarca završila su na okviru gola, a svaki promašaj Portugal je nemilosrdno kažnjavao lakim pogocima iz kontranapada. Time je svaka nada u povratak ugašena, a utakmica je mirno privedena kraju za zasluženu pobjedu Portugala. Najučinkovitija u hrvatskim redovima bila je Lana Jurić sa sedam pogodaka, dok je kod pobjedničke ekipe briljirala Maria Rita Lopes s devet golova.

Propala prilika za povijesni pothvat

Ovaj poraz posebno je bolan jer je Hrvatska imala priliku ostvariti nesvakidašnji pothvat. Naime, osvajanjem President's Cupa u Rumunjskoj, ova bi generacija zaokružila nevjerojatnu "trostruku krunu" hrvatskog ženskog rukometa. Seniorska reprezentacija osvojila je ovo utješno natjecanje na Svjetskom prvenstvu 2025., a isti uspjeh ponovila je i juniorska (U20) selekcija na svom prvenstvu 2026. godine. Pobjeda kadetkinja bila bi potvrda kontinuiteta i kvalitete rada u svim dobnim kategorijama te bi poslala snažnu poruku o širini baze, čak i kada se ne uspije ući u borbu za medalje. Nažalost, san o ovom jedinstvenom uspjehu, rijetko viđenom u svjetskim okvirima, rasplinuo se u sudaru s raspoloženim Portugalkama.

Put od teške skupine do finala utjehe

Iako je kraj turnira donio razočaranje, put do finala President's Cupa pokazao je karakter ove ekipe. Nakon ispadanja iz glavnog dijela natjecanja, Hrvatice su pokazale iznimnu motivaciju. U razigravanju su redom padale Češka (34:24), Meksiko (38:17) i na koncu Tunis u ključnoj utakmici za finale (33:23). U tim su susretima demonstrirale snagu i kvalitetu koja im je, nažalost, nedostajala u grupnoj fazi. Ždrijeb im na 11. izdanju IHF Svjetskog prvenstva za žene do 18 godina nije bio naklonjen, smjestivši ih u skupinu s moćnim Francuskom i Egiptom. Minimalni porazi identičnim rezultatom 24:27 protiv obje reprezentacije gurnuli su Hrvatsku u borbu za plasman od 17. mjesta. Jedina pobjeda ostvarena je protiv debitanta Fidžija, u utakmici koja je završila nestvarnim rezultatom 83:17.

Unatoč svemu, nastup u Rumunjskoj ostat će upisan kao vrijedna lekcija. Igranje teških i neizvjesnih utakmica na najvećoj svjetskoj pozornici neprocjenjivo je iskustvo za daljnji razvoj ove talentirane generacije. Iako je 18. mjesto najslabiji rezultat u povijesti, ono ne smije zasjeniti potencijal koji ove djevojke posjeduju i koji će, bez sumnje, pokazati u budućim izazovima.