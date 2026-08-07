Detaljna računica: Evo kako se točno mijenjaju mirovine za hrvatske branitelje

Od 1. siječnja iduće godine stižu veće mirovine za 201.000 branitelja! I to od nekoliko desetaka do više od stotinu eura mjesečno, a ministar branitelja Tomo Medved najavljuje mogućnost povećanja naknada za još jednu skupinu. Provjerili smo što sve donosi zakon koji je posvađao Možemo i HDZ.

Ivica Bubić, umirovljeni bojnik hrvatske vojske, na ratištu je proveo pet godina. Država će ga prvi puta posebno nagraditi. Telefonom je razgovarao sa suborcima, od kojih su neki s vrlo malim mirovinama.

"Nije najvažnije ta materijala strana, ali ne možemo gledati one koji žive s tako malim mirovinama, a tako puno su dali Hrvatskoj", govori Bubić.

Što se mijenja?

Država želi posebno vrednovati one koji više vremena proveli u ratu. Prvo - povećava se osnovica za izračun najniže mirovine: za borbeni sektor diže se sa šest centi po danu na tri eura po mjesecu, 50 centi vrijedit će za neborbeni sektor. Druga je novost da će se prvi puta isplaćivati dodatak na mirovinu, opet s obzirom na dane provedene na bojištu.

Evo kako bi dodaci trebali izgledati na računu. Onima s godinom borbenog staža mirovina bi trebala rasti 36 eura, za tri godine 108, a pet 180 eura mjesečno.

Branitelj koji primjerice ima godinu borbenog i pola godine neborbenog sektora povećanje će iznositi 39 eura mjesečno.

U povijest odlazi i članak zakona kojim su se od 2002. umanjivale mirovine od osam do 20 posto, što se uglavnom odnosi na djelatne vojne osobe i policiju. Novost stiže i za 369 njegovatelja koji rade s braniteljima - njima će naknada porasti na 1350 eura bruto, što je 543 eura više nego do sada.

Posvađao HDZ i Možemo!

Zakon je posvađao HDZ i Možemo. Ljevica je u saboru proljetos predlagala izmjene za branitelje, ali samo za one koji su nakon rata nastavili raditi, a imaju manje mirovine od onih koji su se odmah umirovili. Vladajući su prijedlog odbacili.

"Ministarstvo ne ide za tim da sadržajno mijenja zakone, nego namjerava svim braniteljima dati dodatak na mirovine", ocijenio je Damir Bakić (Možemo!). "Radilo se o pokušaju političkog manifesta, da taj prijedlog zakona nije bio stručno sačinjen", kaže pak ministar branitelja Tomo Medved.

Iz Ministarstva branitelja daju naslutiti da bi u izmjene zakona moglo ući još jedno povećanje - naknade za nezaposlene branitelje. Javna rasprava o izmjenama dvaju zakona počela je u petak, trajat će mjesec dana, a konačne verzije u Sabor će na jesen.