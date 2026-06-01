Ova četiri horoskopska znaka su najveći narcisi: Uvjereni su da se svijet vrti oko njih

Narcisoidnost je pojam koji se često koristi u svakodnevnom govoru, najčešće za opisivanje osoba koje su pretjerano usredotočene na sebe.

Upravo danas, 1. lipnja, na Svjetski dan podizanja svijesti o narcisoidnom zlostavljanju, važno je razumjeti da narcizam postoji na spektru; svatko od nas posjeduje određene narcisoidne osobine, što je do neke mjere i zdravo.

Problem nastaje kada te osobine postanu dominantne, kada osjećaj vlastite važnosti, potreba za divljenjem i nedostatak empatije počnu narušavati odnose s drugima.

Astrologija nudi zanimljiv uvid u to kako određene karakteristike horoskopskih znakova mogu stvoriti plodno tlo za razvoj narcisoidnog ponašanja.

Iako pripadnost nekom znaku ne određuje osobu, neki znakovi pokazuju snažnije predispozicije. Na temelju astroloških tumačenja, četiri se horoskopska znaka posebno ističu.

Lav: Kralj drame i pozornice

Nije iznenađenje da se Lavovi često nalaze na vrhu ljestvice narcisoidnosti. Poznati po svojoj karizmi, samopouzdanju i potrebi da budu u centru pažnje, Lavovi doslovno žive za divljenje i pljesak.

Njihov je moto "svijet je pozornica", a oni su, naravno, glavna zvijezda. Ta neutaživa žeđ za potvrdom može ih učiniti izrazito egocentričnima. Iskreno vjeruju da se svijet vrti oko njih i da su opravdani u svojim postupcima kako bi taj poredak i održali.

Međutim, ispod te blistave fasade samouvjerenosti često se krije duboka nesigurnost. Lavovi trebaju stalnu vanjsku validaciju, takozvanu "narcisoidnu opskrbu", kako bi se osjećali dobro u svojoj koži.

Majstori su takozvanog "ljubavnog bombardiranja", gdje će partnera na početku veze obasipati pažnjom, darovima i komplimentima kako bi ga osvojili.

Jednom kada osjete da su osigurali divljenje, njihov interes može naglo splasnuti. Ako se osjete ugroženima ili napuštenima, vješto će okrenuti priču i sebe prikazati kao žrtvu, jer u njihovom svijetu oni nikada ne mogu biti krivi.

Bik: Tvrdoglavi hedonist s kompleksom superiornosti

Na prvi pogled, bik se ne čini kao klasični narcis. Nije toliko glasan ni dramatičan kao lav, no njegov je narcizam suptilniji, ali jednako snažan.

On proizlazi iz dubokog uvjerenja da su bolji od većine i da zaslužuju samo najbolje u životu. Njihova tvrdoglavost je legendarna; kada nešto odluče, vjeruju da je njihov put jedini ispravan, a svaki pokušaj kompromisa doživljavaju kao napad.

Nedostatak empatije jedna je od njihovih ključnih narcisoidnih crta. Ako se nešto nije dogodilo njima osobno, teško će razumjeti tuđu bol ili perspektivu. Fokusirani su na vlastitu udobnost, sigurnost i materijalna dobra.

Njihova ljubav prema luksuzu i ljepoti može prerasti u površnost, gdje ljude i odnose procjenjuju na temelju vanjskih vrijednosti. Bikov narcizam očituje se i u vještoj manipulaciji.

Sposobni su nagovoriti ljude na stvari koje inače nikada ne bi učinili, koristeći svoj šarm i prividnu stabilnost kako bi ostvarili vlastite ciljeve, ne mareći previše za posljedice koje njihovi postupci imaju na druge.

Škorpion: Majstor kontrole i hladne osvete

Škorpionov narcizam je mračan, intenzivan i skriven iza vela misterije. Njihova glavna pokretačka snaga je potreba za kontrolom i moći.

Zahvaljujući iznimnoj intuiciji i sposobnosti da "čitaju" ljude, često vjeruju da su korak ispred svih. Ta percepcija intelektualne i emocionalne superiornosti može ih učiniti arogantnima i sklonima podcjenjivanju drugih.

Dok su u dobrom raspoloženju, njihove narcisoidne crte mogu biti prigušene. No, sve se mijenja kada se osjete povrijeđenima ili izdanima. Tada na površinu izlazi njihova osvetoljubiva priroda i postaju hladni, proračunati i nemilosrdni.

U svom osvetničkom pohodu ne mare tko će biti povrijeđen, jer je jedini cilj ispraviti nanesenu nepravdu. Njihova osveta je, kako se kaže, jelo koje se servira hladno.

Skloni su iskorištavati druge kako bi došli do cilja i imaju nevjerojatnu sposobnost da ljude u potpunosti izbrišu iz svog života, kao da nikada nisu ni postojali, što je jasan pokazatelj nedostatka empatije.

Ovan: Impulzivni vođa koji ne gleda unatrag

Ovnovi su rođeni vođe, puni energije i natjecateljskog duha. Njihov narcizam proizlazi iz snažnog ega i neprestane potrebe da budu prvi i najbolji u svemu.

Njihov pristup životu je "prvo ja", što ih često čini nepažljivima i bezobzirnima prema osjećajima drugih. Ne radi se nužno o zlobi, već o čistoj usredotočenosti na vlastite želje i ciljeve. Ako se njihovi planovi poklapaju s tuđima - odlično. Ako ne, to zaista nije njihov problem.

Ovan rijetko priznaje pogreške i teško podnosi kritiku. Svaki izazov njihovom autoritetu ili statusu doživljavaju kao objavu rata. Uvjereni su u vlastitu ispravnost i teško prihvaćaju tuđa stajališta, što ih čini egocentričnima i teškima za suradnju.

Njihova impulzivnost znači da djeluju prije nego što promisle o posljedicama, a ako netko pritom bude povrijeđen, ovan neće previše razbijati glavu oko toga. U njihovom svijetu, cilj opravdava sredstvo, pogotovo ako je taj cilj potvrda njihove superiornosti.