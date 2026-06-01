Modrić prvi put za Hrvatsku igra s ovim na licu: 'Došlo je do revolucije, to je nešto novo'

Na riječkoj Rujevici sutra je na rasporedu nogometna utakmica - Vatreni dočekuju Belgiju! Odrađen je posljednji trening - kapetan Luka Modrić će prvi put zaigrati s maskom. Nije jedini, duga je lista nogometaša koji su je nosili.

Kapetan Vatrenih i njegova maska - na zadnjem treningu uoči sutrašnje utakmice s Belgijom. Za Luku, prva koju će odigrati s prepoznatljivim crnim dodatkom.

"Luka uvijek dalje svoj maksimum možda mu i smeta zbog vidnog polja, ali on to ne pokazuje, spreman je", kazao je izbornik Dalić.

Možda je Modrić posljednji, ali nije jedini aktualni reprezentativac koji trenira s maskom. Mogao mu je pokoji savjet udijeliti i Ante Budimir koji ju je nosio zbog loma sinusa. Joško Gvardiol je na prošlom svjetskom prvenstvu u Katru dobio nadimak Zorro - masku je nosio zbog slomljenog nosa.

"Promijenile su se maske, malo su ih unaprijedili. Ja sam dosta manje prostora imao za vid pa sam bio kao konj, samo sam vidio ispred sebe. Njegova je malo modernizirana", rekao je Gvardiol.

Modrić je nosi zbog loma jagodične kosti. Prvo je operiran, a potom je maska napravljena ručno od karbonskih vlakana, u Milanu za samo 24 sata. Teška je oko 100 grama.

Francuski nogometni majstor Kylian Mbappé ju je nosio zbog slomljenog nosa, kao i Harry Kane. Zbog višestrukog prijeloma jagodične kosti nogomet je s njom igrao i Victor Osimhen. Lista je duga, tu su i Diego Costa, Robert Lewandowski, Peter Čeh koji je do kraja karijere nosio masku i kacigu - zbog frakture lubanje. S njom su igrali i Lovro Majer, Ivica Olić, Mario Mandžukić. Luka će - na skorašnjem Svjetskom prvenstvu najvjerojatnije zaigrati bez nje.

"Ne vidim nekakav problem da mu to zadaje neke probleme. Luka je fenomen imao sam priliku gledat ga i pratit cijelu sezonu. u dresu Milana, sama njegova želja da se vrati na teren prije predviđenog dovoljno govori", rekao je Mario Pašalić.

Tu su i pravila UEFA-e i FIFA-e za sve nogometaše - medicinska oprema koja se nosi na terenu ​mora biti jednobojna, bez identifikacije tima i proizvođača. S maskom ili bez nje - kapetan Modrić predvodi Vatrene u lovu na još jednu svjetsku medalju.

'Maske su sve bolje'

Razgovarali smo i s Tomislavom Reškovićem, liječnikom iz bolnice Sveti Duh - koji je također izrađivao maske za brojne nogometaše.

"Radi se o maskama za lice, koje služe da preveniraju daljnje ozljede koja je već nastala nažalost, ta maska mora biti izrađena individualnim pristupom, 3-d skeniranjem lica, zatim se radi odljev tog lica, može biti od različitih materijala. Prilikom izrade se mora paziti da se zaštiti taj dio drugi dijelovi lica se ne moraju toliko štititi. Već tijekom prvih par treninga se naviknu na nju. Karbonske su tvrđe, to su ove popularne kod naših nogometaša", rekao je doktor Rešković.

Između Joška i Luke prošle su četiri godine.

"Tu imamo i veliki vremenski odmak od nekoliko godina, došlo je do revolucije, napretka u tehnologiji. To je nešto novo u svijetu sporta, svake godine su maske sve lakše. Manje smetaju vidnom polju, sigurnije su. Izgube taj strah od povrede, to je najvažnije", priča doktor.

Koliko su sigurne?

"Nemamo nijedan podatak da je jedan nogometaš dobio povredu dok je nosio masku. S tim se ne treba žuriti, od ozljede jagodične kosti ponekad traje oporavak i šest do osam mjeseci."

Koliko maska pomaže u oporavku?

"To je isto velika prednost maske jer sportaš može dobiti ozljedu usred tjedna, a već u subotu može trenirati s njom."

Vi ste napravili i masku za nogometaša Senijada Ibričića?

"Senijad je dva dana nakon povrede mogao igrati, igrao je i zabio dva gola. S vašom maskom? Da, da je nije imao, sjedio bi na klupi. Igrači vole taj osjećaj sigurnosti, mnogi nastave igrati s njom i nakon, osjećaju se da su zaštićeniji", zaključio je doktor Rešković.