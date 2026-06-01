FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
POKRENUTA STUDIJA /

Zagreb dobiva novu zelenu oazu: Ovaj kvart uskoro će imati najveći gradski park

Uz Jarun, Maksimir i Bundek, Zagrepčani bi mogli dobiti novu oazu za odmor i rekreaciju. Pokrenuta je studija za uređenje velike zapuštene zelene površine u Novom Zagrebu, koja bi uskoro trebala postati jedan od najvećih gradskih parkova.

Na prostoru između zgrada Novog Zagreba trenutno je velika livada. Riječ je o impresivnoj površini od približno 70 hektara između Mamutice u Travnom i Super Andrije u Sigetu. Više pogledajte u prilogu Mije Franceković.

 

VOYO logo
1.6.2026.
20:05
RTL Danas
Novi ZagrebParkStudija
VOYO logo
VOYO logo
Najnovije
Najgledanije
VOYO logo
Pogledaj još videa