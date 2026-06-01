FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
PRONAŠLI PUŠKU /

Osuđen Slavonac koji je pozivao na ubojstvo Dalije Orešković: Evo što je rekao na sudu

Na Općinskom sudu u Požegi nepravomoćno je osuđen 66-godišnjak zbog prijetnji saborskoj zastupnici Daliji Orešković i nedopuštenog posjedovanja automatske puške. Osuđen je na jedinstvenu kaznu zatvora od sedam mjeseci koja mu je zamijenjena uvjetnom, uz rok kušnje od tri godine.

Osuđeni Slavonac objavio je potkraj siječnja na facebooku fotografiju saborske zastupnice uz pozive na njezino ubojstvo. Dva dana poslije, policija je na drugoj adresi koju koristi pronašla automatsku pušku s dva spremnika. Tijekom postupka je priznao djela te rekao da ne zna zašto je napisao prijetnje i da mu je žao zbog svega.

 

VOYO logo
1.6.2026.
16:57
RTL Danas
Dalija OreškovićPrijetnja
VOYO logo
VOYO logo
Najnovije
Najgledanije
VOYO logo
Pogledaj još videa