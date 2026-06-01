Rijetke snimke, iskrene ispovijesti i Eddie u glavnoj ulozi: U kina stiže film o Iron Maidenu

Ljubitelji heavy metala ove će godine dobiti jedinstvenu priliku zaviriti iza kulisa jednog od najutjecajnijih bendova svih vremena. Glazbeni dokumentarni film 'Iron Maiden: Burning Ambition', snimljen povodom 50. obljetnice djelovanja legendarnih Iron Maidena, u redovnu kino distribuciju stiže 4. lipnja 2026.

Film donosi sveobuhvatan pogled na pet desetljeća dugu karijeru britanskih metal ikona, od njihovih početaka na londonskoj pub-rock sceni 70-ih godina do statusa globalnog fenomena koji puni stadione diljem svijeta. Režiju potpisuje Malcolm Venville, dok je scenarij napisao David Teague.

Uz ekskluzivan pristup službenim arhivima benda, gledatelji će imati priliku vidjeti rijetke arhivske snimke, kao i čuti dosad neispričane priče članova sastava. Film uključuje i intervjue s poznatim obožavateljima Iron Maidena, među kojima su oskarovac Javier Bardem, bubnjar Metallice Lars Ulrich, gitarist Rage Against the Machinea Tom Morello te hip-hop legenda Chuck D.

Poseban naglasak dokumentarca stavljen je na nevjerojatnu povezanost benda s publikom. Redatelj Malcolm Venville ističe kako je upravo proučavanje fanovske zajednice bilo polazište cijelog projekta.

„Vrlo brzo postalo je jasno da se ne radi samo o vjernim obožavateljima, već o globalnoj kulturi. Ljudi putuju za bendom kroz cijele turneje, grade prijateljstva i zajednice, a često organiziraju i svoje živote oko njihove glazbe“, rekao je Venville.

Film istražuje i ključne trenutke u povijesti benda, uključujući kreativni odnos između osnivača Stevea Harrisa i frontmena Brucea Dickinsona, Dickinsonov odlazak početkom 90-ih godina te njegov povratak na albumu 'Brave New World', koji je označio novo poglavlje u karijeri Iron Maidena.

Zanimljiv detalj produkcije jest činjenica da su članovi benda pristali sudjelovati isključivo kroz audio intervjue. Prema riječima redatelja, upravo je takav pristup omogućio iskrenije i opuštenije razgovore, dok su vizualni fokus filma preuzele arhivske snimke i Eddie - legendarna maskota benda koja kroz animirane sekvence vodi gledatelje kroz njihovu povijest.

Posebno emotivan trenutak dokumentarca predstavlja posljednji intervju s originalnim pjevačem Paulom Di'Annom, koji otvoreno govori o svom vremenu provedenom u bendu i njegovu mjestu u priči Iron Maidena.

'Iron Maiden: Burning Ambition' nije samo priča o jednom bendu, već o fenomenu koji već pola stoljeća povezuje milijune ljudi diljem svijeta. Kroz priču o usponima, padovima i ponovnim uzletima, dokumentarac slavi izdržljivost, kreativnu neovisnost i jedinstvenu vezu između glazbenika iz istočnog Londona i njihove globalne publike.