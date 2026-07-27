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OMRAŽENA PRAKSA /

Poljsku turisticu zabezeknuo prizor u Tučepima, sve je objavila u grupi s više 300 tisuća članova

Poljsku turisticu zabezeknuo prizor u Tučepima, sve je objavila u grupi s više 300 tisuća članova
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Foto: Facebook

Mnoga naša turistička središta trude se takvoj praksi stati na kraj

27.7.2026.
11:53
Webcafe.hr
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Naravno da i poljski turisti svakodnevno komentiraju svoja iskustva s ljetovanja u Hrvatskoj. Takvih grupa samo na Facebooku možete pronaći nekoliko, a u njima zateći uglavnom očekivane objave.

Tako neki grupu koriste kako bi se pohvalili koliko im je kod nas lijepo, neki kako bi istaknuli da im je dosta toga skupo, a neki i kako bi pokazali da se tek upoznaju s običajima na hrvatskim plažama.

U tom je kontekstu jednu damu iznenadio prizor u Tučepima pa je odmah dohvatila mobitel u ruke i prenijela taj prizor u grupu koja broji više od 330 tisuća članova.

"Može li mi netko objasniti u čemu je štos s rezervacijama na plaži? Sedam je ujutro, a već su sva mjesta zauzeta. Pa u koliko sati moram doći da bih našla mjesto za sebe, zar u tri ujutro?", upitala je ta dama, čije je objava prikupila gotovo tisuću i pol komentara!

Poljsku turisticu zabezeknuo prizor u Tučepima, sve je objavila u grupi s više 300 tisuća članova
Foto: Facebook

I dok su je mnogi savjetovali da se na to ubuduće ne obazire i da postavi svoj ručnik gdje god joj se to učini zgodnim, zanimljivo je kazati da su u mnogim popularnim turističkim odredištima takve "rezervacije" najstrože zabranjene.

Tako je, primjerice, Grad Pag prije samo dva tjedna objavio fotografije na kojima su prikazani komunalni redari kako uklanjanju ležaljke i ručnike s plaža, a prije nekoliko dana isto je učinjeno u Općini Sveti Filip i Jakov.

Na isti su se potez odlučile i vlasti u Novom Vinodolskom iz čega možemo zaključiti da se mnoga naša turistička središta trude takvoj praksi stati na kraj.

TurizamJadranTučepiRučnici
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