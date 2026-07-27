Hrvatski piloti gase ogroman požar u Francuskoj: Poslušajte heroje

Pripadnici 855. protupožarne eskadrile Hrvatskog ratnog zrakoplovstva četvrti su dan angažirani na gašenju najvećeg požara u području Somusa pokraj Bordeauxa u Francuskoj. Tijekom dosadašnjeg angažmana ostvarili su 118 letova, 20 sati naleta i izbacili ukupno 576 tona vode, izvijestili su iz MORH-a.

Situacija na požarištu danas je povoljnija nego prethodnih dana zahvaljujući kiši koja je tijekom noći zahvatila područje požara. Ipak, više temperature i jačanje vjetra ponovno otežavaju gašenje.

Bojnik Ivan Dukić, kapetan druge hrvatske posade angažirane u Francuskoj, javio se s požarišta i istaknuo kako se stanje tijekom dana ponovno pogoršava.

"Četvrti dan misije gašenja požara u Francuskoj je u tijeku. Sletjeli smo prije sat vremena s gašenja požara zapadno od Bordeauxa. Stanje je puno bolje nego što je bilo jučer, zahvaljujući sinoćnjoj kiši. Međutim, evo kako je danas viša temperatura, kako dan ide prema kraju, vjetar pojačava. Požar se ponovno budi, stoga ćemo vidjeti što će donijeti naredni sat i dan."

Prvu hrvatsku posadu u Francuskoj predvodi bojnik Ante Vranjić, dok je kapetan druge posade bojnik Ivan Dukić.

Hrvatski piloti istodobno gase požare u dvije države

Dok dio pripadnika 855. protupožarne eskadrile pomaže u gašenju velikog požara u Francuskoj, njihove kolege istodobno sudjeluju u gašenju požara i u Hrvatskoj, u najzahtjevnijem dijelu ovogodišnje protupožarne sezone.

Od 15. lipnja do 27. srpnja 2026. godine zračne protupožarne snage sudjelovale su u gašenju 39 požara diljem Jadranske obale. Tijekom proteklog vikenda, u nedjelju 26. srpnja, dva zrakoplova Canadair CL-415 bila su angažirana na požarištu na području Krusvara u Splitsko-dalmatinskoj županiji.

Uz iskusne zapovjednike i pilote, eskadrilu čine i mlađi pripadnici koji svakodnevno stječu iskustvo na zahtjevnim intervencijama.

Poručnik Mislav Petrović ističe kako je riječ o iznimno odgovornom, ali i ispunjavajućem poslu.

"Ovo je iznimno kompleksan posao, ali prije svega ispunjujući. U trenutku kad se vratimo sa zadaće još smo pod dojmom, pod adrenalinom i tada ne osjećamo taj umor, koji dođe tek dan poslije. U tim trenucima razmjenjujemo dojmove. Svaki put je drugačija situacija, kad iz zraka vidite što se događa i onda zemaljske snage mogu požar do kraja zaustaviti, tada vidim koliko ovi zrakoplovi imaju važnost za našu državu."

Natporučnik Marino Bukvić, pilot Air Tractora AT-802, kaže kako je ovogodišnja protupožarna sezona nešto zahtjevnija od prosjeka, ali da se sve zadaće uspješno izvršavaju zahvaljujući dobroj organizaciji.

"Sezona je malo iznad prosjeka, ali sve stignemo zahvaljujući dobroj organizaciji i dobrom načinu rada. Većina požara je trenutno nastala od prirodnih nepogoda kao što su udari groma."

Više od 15 tisuća tona vode izbačeno ove sezone

Osim gašenja požara, zračne snage provele su i 23 protupožarna izviđanja duž hrvatskog priobalja kako bi se pravovremeno identificirale rizične situacije i spriječilo širenje mogućih požara.

Od početka protupožarne sezone do danas izvršeno je ukupno 3.195 letova, ostvareno 481 sat i 50 minuta naleta te je izbačeno 15.204,5 tona vode. Tijekom intervencija prevezeno je devet osoba i četiri tone tereta, a utrošeno je 8.635 litara pjenila.

U 2026. godini Hrvatska vatrogasna zajednica uputila je 139 zahtjeva za gašenje požara i provedbu protupožarnih izviđanja protupožarnim zrakoplovima, što potvrđuje opseg angažmana i intenzitet ovogodišnje protupožarne sezone.