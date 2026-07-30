Mještani rasporili pitona neobičnog oblika i pronašli nestalog farmera (40)
Mještani su uz pomoć policajaca ubili zmiju, a zatim joj rasporili trbuh, u kojem su pronašli Hasimovo tijelo
Farmer Hasim Lembesi (40) s Jakarte pronađen je mrtav u utrobi golemog pitona nakon što je nestao vračajući se kući u pokrajini Sjeverni Maluku, piše Jakarta Globe. Lokalna policija objavila je kako je u ponedjeljak navečer krenuo iz susjednog sela u rodni Waisakai, ali nije se pojavio. Obitelj i susjedi organizirali su potragu.
Pronašli su njegove stvari i tragove krvi uz cestu kojom se kretao, a zatim su u blizini vidjeli golemog pitona neuobičajeno nabujalog tijela. Mještani su uz pomoć policajaca ubili zmiju, a zatim joj rasporili trbuh, u kojem su pronašli Hasimovo tijelo. Smrt je konstatirana na mjestu događaja.
Jaya Afandi M. Soamole, glasnogovornik policije otočja Sula, potvrdio je incident.
Izvukli tijelo
"Žrtva je pronađena mrtva oko 20.30 sati po lokalnom vremenu nakon napada pitona. Policajci i mještani, koji su tragali za njim, izvukli su tijelo i prenijeli ga u njegovu obiteljsku kuću u selu Waisakai radi pokopa", izjavio je Jaya u utorak.
Amaterska snimka koja kruži lokalnim područjem prikazuje mještane i policiju kako prate zmiju kroz raslinje prije nego što su je ubili. Snimka također prikazuje izvlačenje tijela žrtve nakon što je piton rasječen.
Smrtonosni napadi pitona na ljude iznimno su rijetki, no zabilježeni su u Indoneziji, koja je dom nekima od najvećih mrežastih pitona na svijetu. Većina incidenata događa se u ruralnim područjima gdje ljudi rade sami u šumama ili na plantažama, čime dolaze u blizak kontakt s tim neotrovnim zmijama daviteljicama.