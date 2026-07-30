Mještani rasporili pitona neobičnog oblika i pronašli nestalog farmera (40)

Farmer Hasim Lembesi (40) s Jakarte pronađen je mrtav u utrobi golemog pitona nakon što je nestao vračajući se kući u pokrajini Sjeverni Maluku, piše Jakarta Globe. Lokalna policija objavila je kako je u ponedjeljak navečer krenuo iz susjednog sela u rodni Waisakai, ali nije se pojavio. Obitelj i susjedi organizirali su potragu.

Pronašli su njegove stvari i tragove krvi uz cestu kojom se kretao, a zatim su u blizini vidjeli golemog pitona neuobičajeno nabujalog tijela. Mještani su uz pomoć policajaca ubili zmiju, a zatim joj rasporili trbuh, u kojem su pronašli Hasimovo tijelo. Smrt je konstatirana na mjestu događaja.

#cnnindonesiacom #Peristiwa ♬ original sound - CNN Indonesia @cnnindonesia Seorang petani bernama Hasim Lembesi (40), warga Desa Waisakai, Kecamatan Mangoli Utara Timur, Kabupaten Kepulauan Sula, Maluku Utara tewas dimangsa ular piton raksasa di sekitar hutan wilayahnya, saat dalam perjalanan pulang ke kampungnya. Warga bersama polisi langsung memburu ular piton yang diduga memangsa korban. Ular tersebut sempat memberikan perlawanan sebelum akhirnya berhasil dilumpuhkan dengan cara menebas bagian kepala dan ekornya. Peristiwa itu terungkap setelah Hasim tidak kunjung pulang ke rumah pada Senin (27/7/2026). Warga kemudian melakukan pencarian dan menemukan barang bawaan korban serta bercak darah di tepi jalan yang dilaluinya. #cnnindonesia

Jaya Afandi M. Soamole, glasnogovornik policije otočja Sula, potvrdio je incident.

Izvukli tijelo

"Žrtva je pronađena mrtva oko 20.30 sati po lokalnom vremenu nakon napada pitona. Policajci i mještani, koji su tragali za njim, izvukli su tijelo i prenijeli ga u njegovu obiteljsku kuću u selu Waisakai radi pokopa", izjavio je Jaya u utorak.

Amaterska snimka koja kruži lokalnim područjem prikazuje mještane i policiju kako prate zmiju kroz raslinje prije nego što su je ubili. Snimka također prikazuje izvlačenje tijela žrtve nakon što je piton rasječen.

Smrtonosni napadi pitona na ljude iznimno su rijetki, no zabilježeni su u Indoneziji, koja je dom nekima od najvećih mrežastih pitona na svijetu. Većina incidenata događa se u ruralnim područjima gdje ljudi rade sami u šumama ili na plantažama, čime dolaze u blizak kontakt s tim neotrovnim zmijama daviteljicama.