Vanda Winter o ulozi u IQ 160, inteligenciji i zašto bi se 'pretplatila' na uloge negativki

Pjevačica i glumica Vanda Winter (41) ovih dana gledatelje osvaja u novoj Voyo Original seriji IQ 160, prvom hrvatskom projektu takve vrste, u kojoj utjelovljuje Nives Beljan. Iako je publika godinama prati kroz brojne kazališne, televizijske i glazbene uloge, ovaj put okušala se u kriminalističkom žanru. U razgovoru za Net.hr otkrila nam je što ju je privuklo njezinu liku, kako pamti atmosferu sa seta, zašto bi se rado "pretplatila" na uloge negativki te kakvi su joj planovi za ostatak ljeta.

Foto: Maja Bota Strbe za RTL

Publika Vas trenutačno može gledati u seriji „IQ 160“, u kojoj glumite Nives Beljan. Kako ste doživjeli taj lik i što Vas je kod nje najviše zainteresiralo?

Svidjelo mi se što nije karakter koji izaziva sumnju. Radi se o staloženoj, obrazovanoj, uglednoj osobi kojoj je teško pripisati i najmanji gubitak kontrole u životu, a kamo li motiv za nečije ubojstvo.

Kako pamtite atmosferu sa seta i suradnju s ostalim glumcima? Jeste li se brzo povezali kao ekipa i je li se ta dobra energija prenijela i pred kamere?

Atmosfera je bila vrlo ugodna! Set je jednim dijelom bio smješten u Vjesnikovoj zgradi i po njoj ću seriju vjerujem, pamtiti. S Dajanom (35), s kojom dijelim matično kazalište nisam imala zajedničkih scena, ali smo se susretale i druženje nadoknađivale razgovorima u šminki. S Lukom Perošem (49) sam davno radila u kazalištu i bilo mi je zadovoljstvo ponovno zaigrati s njim, iako ovoga puta u nešto drugačijem zapletu.

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Navikli smo Vas gledati u različitim ulogama, no u „IQ 160“ okušali ste se i u kriminalističkom žanru. Kako Vam je bilo uploviti u taj svijet i je li Vam ova uloga donijela neki novi glumački izazov?

Volim kad dobijem priliku zaigrati kontroverzne likove i da mogu, pretplatila bih se na uloge negativki. U kazalištu često igram junakinje za koje publika po načelu navija i to je vrlo zahvalno. Negativci su u tom poretku nešto kao "guilty pleasure". Osobno vjerujem u filozofiju da je najsretniji život onaj koji svima izvana izgleda dosadno. I dok generalno u svakom pogledu težim toj vrsti mira, valjda mi se male kompenzacije ovog tipa čine kao protuteža. Uostalom, fikcija je uvijek sigurno mjesto, pa i za zločin!

S obzirom na temu serije, moramo Vas pitati - jeste li ikada iz znatiželje napravili test inteligencije? Ako jeste, biste li nam otkrili kakav je bio rezultat ili ga ipak čuvate za sebe?

Ako i jesam, ne sjećam se rezultata. Moguće da je u okviru testiranja bilo važno samo prijeći određeni prag i to sam valjda prešla (smijeh). Mislim da me kroz život pametnije vodi ona emocionalna.

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Ljeto je već u punom jeku - kako ga provodite ove godine? Uspijevate li pronaći vrijeme za odmor i obitelj ili Vas ipak čeka radno ljeto?

Iza mene je jedna intenzivna sezona i sad sam stvarno zrela za odmor. Vrijeme je da uživam sa svojom obitelji i pravim se da je 20. kolovoza tamo negdje za 100 godina. Nakon toga se vidimo najprije u Puli kamo odlazim s mjuziklom Six, pa u Lisinskom s koncertnim programom Disneyeve Čarobne filmske glazbe, zatim na red dolazi mjuzikl Mamma Mia! koji se početkom ljeta vratio na Komedijin repertoar, a od ove jeseni stiže i na Komedijinu originalnu scenu.

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