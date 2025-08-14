Crvenokosa ljepotica zvonkog glasa jedna je od najljepših Hrvatica: Godine joj nitko ne bi pogodio

Pjevačica i glumica Vanda Winter rođena je 14. kolovoza 1984. u Zagrebu, a danas slavi 41. rođendan. Odrasla je u Buševcu pokraj Velike Gorice, a s glazbom i scenom počela se baviti još u djetinjstvu, dok je već u tinejdžerskoj dobi pohađala Zagreb Rock akademiju paralelno s gimnazijom. Kazališni debi imala je 2003. godine u mjuziklu Kosa u Zagrebačkom kazalištu Komedija u ulozi Sheile. Od tada je postala stalna suradnica kazališta, a od 2009. i članica ansambla. Najveći iskorak dogodio se 2008. godine, kada je za ulogu Belle u mjuziklu Ljepotica i zvijer osvojila Nagradu hrvatskog glumišta.