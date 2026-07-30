Hrvat pokušao zadaviti hakera iz Srbije u pritvoru: Policija objavila detalje drame

Hrvatska policija uhitila je i prijavila državljanina Srbije kojega sumnjiči za teška kaznena djela protiv računalnih sustava te nedozvoljenu uporabu osobnih podataka nakon neovlaštenih upada u informatičke sustave više institucija.

Ravnateljstvo policije je izvijestilo da je Služba kibernetičke sigurnosti dovršila kriminalističko istraživanje nad punoljetnim državljaninom Republike Srbije zbog sumnje da je počinio teška kaznena djela protiv računalnih sustava, programa i podataka te kazneno djelo nedozvoljene uporabe osobnih podataka.

Zaradio kaznenu prijavu

Prema policijskim navodima osumnjičenik je neovlašteno pristupao računalnim sustavima više pravnih osoba i tijela javne vlasti.

U sklopu istraživanja, na temelju sudskih naloga, provedene su pretrage prostora, vozila i elektroničkih uređaja, pri čemu su oduzeti predmeti i digitalni podaci za koje se sumnja da su povezani s počinjenjem kaznenih djela.

Osumnjičenik je 29. srpnja predan pritvorskom nadzorniku u zakonskom roku, a protiv njega je Županijskom državnom odvjetništvu u Zagrebu podnesena kaznena prijava.

Policija je izvijestila da se kriminalističko istraživanje nastavlja radi utvrđivanja svih okolnosti slučaja.

Drugi pritvorenik za pokušao zadaviti

Međutim, tu priča nije završila. Kako mediji navode, osumnjičenika iz Srbije je u prostorijama jedinice za zadržavanje jutros pokušao zadaviti 22-godišnji hrvatski osumnjičenik s kojim je bio u ćeliji.

Policija se o tome oglasila u zasebnom priopćenju: "U četvrtak, 30. srpnja oko 5.55 sati u Ulici Oranički odvojak na području Črnomerca, u službenim prostorijama Policijske uprave zagrebačke, za vrijeme dok su se zajedno nalazili u istoj prostoriji za zadržavanje pritvorenih osoba, 22-godišnjak je uporabom tjelesne snage pokušao usmrtiti 33-godišnjeg državljanina Srbije.

Policijski su službenici odmah reagirali te je po njihovom ulasku u prostoriju prestao s daljnjim napadom".

Mladić iz Srbije je ozlijeđen te mu je liječnička ponoć pružena u Kliničkoj bolnici Sveti Duh. Za sada nije poznata težina njegovih ozljeda.