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Nova uzbudljiva epizoda serije 'IQ 160': U ulozi Marinine majke stiže dobro poznato lice

Nova uzbudljiva epizoda serije 'IQ 160': U ulozi Marinine majke stiže dobro poznato lice
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Foto: Maja Bota Strbe za RTL

U petak stiže nova epizoda serije

27.7.2026.
13:34
Hot.hr
Maja Bota Strbe za RTL
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Serija 'IQ 160' stigla je na platformu Voyo, a u petak dolazi i nova epizoda. U njoj Marina i inspektor Ramljak preuzimaju istragu nestanka djevojčica Mije i Tee te smrti njihova oca. Nova epizoda serije 'IQ 160' od petka samo na platformi Voyo.

Nova uzbudljiva epizoda serije 'IQ 160': U ulozi Marinine majke stiže dobro poznato lice
Foto: Maja Bota Strbe za RTL

Dajana Čuljak i Luka Peroš igraju nezaustavljiv duo u seriji 'IQ 160', a u trećoj epizodi pridružuju im se i brojna poznata imena poput Katarine Madirazze, Ankice Dobrić i Siniše Popovića. Njezina genijalnost i njegova sistematičnost odlična su kombinacija u istragama, a u novoj epizodi imaju posebno težak zadatak - nestanak djevojčica Mije i Tee nakon ubojstva njihova oca.

Nova uzbudljiva epizoda serije 'IQ 160': U ulozi Marinine majke stiže dobro poznato lice
Foto: Maja Bota Strbe za RTL
Nova uzbudljiva epizoda serije 'IQ 160': U ulozi Marinine majke stiže dobro poznato lice
Foto: RTL

Dok tragovi vode prema obiteljskim sukobima, skrbništvu i poslovnim tajnama, policija pokušava otkriti što se zaista dogodilo i pronaći djevojčice prije nego što bude prekasno. Istraga otkriva sve složeniju mrežu laži, prijetnji i skrivenih motiva.

Nova uzbudljiva epizoda serije 'IQ 160': U ulozi Marinine majke stiže dobro poznato lice
Foto: Maja Bota Strbe za RTL

Inspektor ima svoje konvencionalne metode dok Marina na svoj način dolazi do iznimno važnih otkrića u slučaju.

Nova uzbudljiva epizoda serije 'IQ 160': U ulozi Marinine majke stiže dobro poznato lice
Foto: RTL

Hoće li Marina i Tomislav uspjeti pronaći djevojčice? Ne propustite doznati u novoj epizodi serije 'IQ 160' na platformi Voyo.

Iq 160VoyoLuka PerošDajana Čuljak
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