Maria brutalno izbodena, beba joj je ukradena iz trbuha! Policija nudi nagradu

Jeziv zločin potresao je Kolumbiju nakon što je trudnica Maria Camila Potosí (21) pronađena mrtva sa višestrukim ubodnim ranama. Potosí, koja je bila u osmom mjesecu trudnoće i svega nekoliko tjedana udaljena od toga da prvi put postane majka, ubijena je prošli ponedjeljak, oko šest kilometara od svog doma, piše NY Post. Policija metropolitanskog područja Calija pronašla je tijelo prekriveno s nekoliko pokrivača i s višestrukim ubodnim ranama. Napadači su ukrali bebu iz njezinog trbuha.

fue la última imágen de María Camila Potosí coñ vida, El pasado 16 de julio salió desde el barrio Meléndez rumbo al puesto de salud de Polvorines, donde tenía sus controles médicos. Esa fue la última vez que su familia supo de ella.

Tenia, apenas 21 años y ocho meses de embarazo pic.twitter.com/zjqYM5LRN4 — la sucursal noticias cali (@lasucunoticali) July 22, 2026

U otmici i ubojstvu možda je sudjelovalo više od četiri osobe, izjavio je general Herbert Benavídez, zapovjednik policije u Caliju. Grad nudi nagradu od 62.000 dolara za informacije koje bi dovele do uhićenja sudionika i pronalaska bebe, rekao je gradonačelnik Alejandro Eder.

Alba Gomez, Marijina majka, pozvala je otmičare da vrate njezinu unuku Alahiju, izvijestio je kolumbijski medij RCN Noticias.

"Jedino što tražim ovim apelom - i uz nadu i vjeru da je moja djevojčica živa - jest da ona bude pronađena”, rekla je Gomez.

"Molim one kod kojih se ona nalazi da pogledaju u svoja srca i vrate mi je".

Žena koja ju je odvela lagala dečku da je trudna?

Potosí je bila u domu obitelji svog dečka kada je primila telefonski poziv od žene koju je snimka kasnije identificirala kao vozačicu motocikla. Obitelj je izjavila da im je Potosí rekla kako ide s tom ženom po darove za svoju bebu. S tom se ženom nedavno upoznala u centru za trudnice u Caliju. Marijina sestra Juliana Meneses, rekla je da je ona toga dana također imala zakazan pregled kod ginekologa.

"Otac njezina djeteta došao je po nju, no nije je zatekao i počeo se brinuti”, rekla je Meneses. "Mislili smo da je možda otišla na uređivanje noktiju".

Carlos Rincón u petak je na društvenim mrežama objavio videozapis u kojem se predstavio kao bivši dečko osumnjičene žene te otkrio da se ona nije vratila prespavati u njegov dom onog dana kada je Potosí nestala. Dodao je da mu je bivša djevojka u siječnju rekla da je trudna.

"Veselio sam se njezinoj trudnoći", rekao je.

"A mnogi misle da sam imao veze s tim - otmicom i ubojstvom te 21-godišnjakinje - jer sam bio partner žene na motociklu. Mi nismo imali nikakve veze s tim. Ništa nismo znali. I moja je obitelj bila žrtva. Vjerovali smo joj, imali smo povjerenja u nju", dodao je.