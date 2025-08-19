Majka prijavila da joj je beba oteta pa prestala surađivati s policijom! Sumnja se na najgori scenarij

Majka koja je tvrdila da joj je beba oteta prestala je surađivati s policijom, piše Daily Mail.

Amerikanka Rebecca Haro tvrdi da je s leđa napadnuta ispred trgovine u Yucaipi u Kaliforniji prošli četvrtak dok je mijenjala sinu pelene.

Kada se osvijestila s modricom na oku, njezin sedmomjesečni sin Emmanuel je nestao.

Međutim, policija je počela sumnjati u priču zbog nedosljednosti, ali i nakon otkrića prošlosti supruga Jakea Mitchella Hara.

Jake Haro osuđen je za kazneno djelo namjerne okrutnosti prema djetetu u lipnju 2023. nakon što je uhićen u Hemetu u Kaliforniji pet godina ranije. Osuđen je na šest mjeseci zatvora i još uvijek je na uvjetnom otpustu.

Više ljudi upoznatih sa zločinom reklo je da njegov odnos s bivšom partnericom nije dobro završio te da je dijete toliko pretukao da je zadobilo ozljedu mozga.

Prošle godine oslobođen je optužbi za ilegalno posjedovanje oružja i streljiva, što mu je zabranjeno kao ovisniku o drogama i osuđenom prijestupniku.

Kada je policija tijekom intervjua suočila Rebeccu Haro s nedosljednostima u njezinoj priči, ona je odbila nastaviti razgovarati s njima.

Odbili i detektor laži

Emmanuelova baka također je tvrdila da je policija zatražila od njegovih roditelja da se podvrgnu testu detektorom laži, ali Jake Haro je to odbio učiniti bez prisutnosti odvjetnika.

Ti testovi nisu standardni dio postupak policijske istrage niti se priznaju na sudu.

Baka, iako vjeruje da je par nevin, otkrila je medijima da im je dvogodišnje dijete oduzeto.

Neki svjedoci otkrili su da je Rebecca masnicu na oku dobila dan prije nestanka bebe.

Zaklada za djecu ponudila je 5000 dolara nagrade za informacije o djetetu, ali su je povukli zbog nedosljednosti u priči.

"Ne možemo mirne savjesti koristiti naš tim i resurse kada u ovom slučaju toliko toga nedostaje", navodi se.

"Posebno nas zabrinjavaju nedosljednosti u detaljima i iznenadna odluka majke da prekine komunikaciju s policijom i našim timom. Recite mi, koji bi roditelj to učinio ako mu nedostaje dijete? Nešto nije u redu u cijeloj ovoj slici", naveli su i dodali da se nadaju da će policija nastaviti s istragom kako bi se dijete pronašlo i smjestilo u adekvatnu obitelj.

Par je nakon toga tražio informacije od javnosti putem društvenih mreža i medija.

Sumnjaju na najgori scenarij?

Zamjenici šerifa okruga San Bernardino nastavljaju potragu, ali čini se da razmatraju više scenarija nakon što su s psima pretraživali obiteljsku kuću.

"U ovoj fazi istrage, istražitelji ne mogu isključiti mogućnost najgoreg scenarija u nestanku Emmanuela", rekli su iz Odjela za specijalizirane istrage SBSD-a.

Rebeccu i Jakea Haroa intervjuirala je KTLA 5 sati nakon navodnog Emmanuelovog nestanka.

"On je sretan dječak. Bio je zdrava beba, puzao je, udarao je nogama, igrao se svojim igračkama. Tko god je uzeo našeg sina, molim vas, vratite ga", rekla je majka, a otac je dodao:

"Samo ga želimo natrag. Nećemo vam ništa učiniti. Samo nam dajte našeg sina. Čuvajte ga na sigurnom, nemojte ga ozlijediti, pobrinite se da ga nahranite i presvučete".

Prijatelji i obitelj okupili su se ispred trgovine sportskom opremom u petak navečer kako bi započeli vlastitu potragu, naoružani letcima koje su pripremili.

Emmanuel je opisan kao težak oko 9,5 kg, visok oko 60 cm, sa smeđom kosom, smeđim očima i primjetnim razrokim očima za koje njegova obitelj kaže da nisu uzrokovani invaliditetom. Posljednji put je viđen u crnom Nike kombinezonu.

Vlasti nisu objavile opis osumnjičenika, a slučaj je i dalje pod aktivnom istragom.

