HDZ i Možemo zaratili zbog otpada: 'S Bandićem ste se haračili, centar je bio Kantograd'

Glasnogovornica Grada Zagreba Dinka Živalj izjavila je da je Trg bana Jelačića najbolja moguća lokacija za podzemne spremnike s obzirom na podzemne instalacije i nadzemnu infrastrukturu ZET-a, da je lokacija prošla sve kriterije i konzervatora i svih gradskih ureda, a tu su i suglasnosti države.

Živalj je istaknula kako je multidisciplinarni tim Grada Zagreba obišao sve moguće lokacije i da nijedna nije mogla poslužiti ovoj svrsi zbog instalacija.

"Imamo podzemne instalacije vode, struje, plina, telekomunikacija. Tu je i nadzemna infrastruktura ZET-a. To je ključni razlog zašto je odabrana ova lokacija koja je prošla sve kriterije i konzervatora i svih gradskih ureda. Imamo i suglasnosti države koje su bile potrebne, sva odobrenja su tu", izjavila je.

'Grad ima sva odobrenja'

Na pitanje imaju li zaista sve dozvole s obzirom na žalbe da je taj cijeli prostor zaštićeno kulturno dobro i da se nije moglo tako graditi, odgovorila je kako Grad ima sva odobrenja.

Rekla je da će spremnici na Trgu biti isključivo za stanare.

"Uz uvjet da to dozvoljavaju tu je i udaljenost za stanare. Ona treba biti do 200 metara i zbog toga je ta lokacija izabrana i zato što odgovara svim ovim kriterijima", rekla je Živalj.

Podsjetila je kako je "to vrlo često situacija i u drugim europskim gradovima". "Ako odete u Ljubljanu, imate vrlo slično na Prešernovom trgu", poručila je Živalj.

Hoće li Čistoća blokirati tramvaje?

Na pitanje hoće li Čistoća sa svojim kamionima blokirati tramvajsku prugu kada će te spremnike prazniti, rekla je kako vjeruje da neće, da to treba pitati Zagrebački Holding koji ima sve detalje, ali da su svi scenariji razmotreni i sve je detaljno prođeno.

"Dobro je poznato da na povijesnim lokacijama u centru grada već postoje podzemni spremnici. Imamo ih i na Zrinjevcu, na Kaptolu, na Marulićevom trgu i svugdje uredno funkcioniraju", istaknula je Živalj.

Dodala je i da podzemni spremnici imaju puno prednosti: od većeg volumena za otpad, urednosti javnog prostora oko njih, manjeg širenja neugodnih mirisa, ne privlače štetočine i puno lakše se prazne. Zato su oni puno bolje rješenje od vrećica koje su, rekla je, jedina alternativa.

Zaratili HDZ i Možemo!

Podsjetimo, postavljanje podzemnih spremnika za otpad na početku Ilice, uz Trg bana Josipa Jelačića, ranije je kritizirao predsjednik zagrebačkog HDZ-a Ivan Matijević, ustvrdivši da će taj zahvat trajno promijeniti izgled središta Zagreba.

Na njegove prozivke reagirala je stranka Možemo!, poručivši da HDZ nema kredibilitet kritizirati gradsku politiku gospodarenja otpadom.

"HDZ je zadnji koji ikome može dijeliti lekcije o infrastrukturi za gospodarenje otpadom. U pet godina koliko su haračili Zagrebom zajedno s Milanom Bandićem, nisu napravili apsolutno ništa za unaprjeđenje infrastrukture. Centar grada bio je Kantograd", poručili su iz Možemo!, dodajući da u tom razdoblju nisu izgrađeni ključni elementi sustava koji bi omogućili zatvaranje odlagališta Jakuševec niti su pokrenuti procesi za izgradnju centra za gospodarenje otpadom.

Iz Možemo! ističu kako je aktualna gradska uprava dosad ugradila podzemne spremnike na 66 lokacija u centru Zagreba te da je lokacija na početku Ilice jedina moguća u najužem središtu grada zbog podzemnih instalacija i uvjeta da stanari do spremnika ne moraju pješačiti više od 200 metara. Navode i da je diljem Zagreba postavljeno 184 polupodzemna spremnika od planiranih 750 lokacija.

Dodaju i da su obavljene sve pripremne radnje za izgradnju modernog centra za gospodarenje otpadom sa sortirnicom i kompostanom, čije bi otvaranje, kako navode, u sljedeće dvije do tri godine trebalo omogućiti zatvaranje odlagališta Jakuševec.

"Zagrepčani dobro znaju tko ih je pljačkao i tko je svjesnim i ciljanim neradom omogućavao zaradu privatnicima, a tko radi na izgradnji cjelokupne infrastrukture koja će Zagreb učiniti neovisnim o privatnicima", poručili su iz Možemo!.