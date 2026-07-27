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TLO NE MIRUJE /

Potres pogodio Hercegovinu, osjetio se i na jugu Hrvatske

Potres pogodio Hercegovinu, osjetio se i na jugu Hrvatske
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Foto: EMSC

Zbog relativno plitkog epicentra, podrhtavanje tla moglo se osjetiti i u okolnim područjima, uključujući dijelove juga Hrvatske

27.7.2026.
16:10
danas.hr
EMSC
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Snažan potres magnitude 3,1 po Richteru pogodio je u ponedjeljak u 14.00 sati područje juga Bosne i Hercegovine.

Prema dostupnim podacima, epicentar potresa bio je 39 kilometara jugoistočno od Mostara, odnosno osam kilometara jugoistočno od Stoca, na dubini od 6,3 kilometra.

Zbog relativno plitkog epicentra, podrhtavanje tla moglo se osjetiti i u okolnim područjima, uključujući dijelove juga Hrvatske.

Dubrovački dnevnik javlja da su građani iz Dubrovnika i Župe dubrovačke osjetili trešnju. 

Za sada nema informacija o eventualnoj materijalnoj šteti ili ozlijeđenim osobama.

PotresBih
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