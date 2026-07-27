Planinar iz BiH koji je preživio tragediju na Elbrusu: 'Ovo je krivac za pogibiju mojih kolega'

Jedan od preživjelih bosanskohercegovačkih planinara Haris Adilović ispričao je za ruske medije kako je došlo do tragedije na planini Elbrus, gdje je za vikend poginulo petero njegovih kolega.

Samo on i još jedan član ekspedicije, Kemal V., preživjeli su uspon na Elbrus koji je pretvorio u najgoru noćnu moru svakog penjača. Za rusku Izvestiu je rekao da je za tragediju kriva pogreška vremenska prognoza, a ne loša priprema alpinista.

Istaknuo je kako su svi članovi tima bili iskusni i dobro obučeni, no vremenski uvjeti u se pokazali težima od očekivanih.

Adilović se prisjetio da su problemi krenuli od početka uspona. Grupa nije imala vodiča, a u početnoj fazi jedan od penjača se počeo smrzavati, što je potaknulo vodeći tim da se okrene.

'Dobro smo bili pripremljeni'

"Drugi je tim nastavio penjanje. Nakon otprilike 100 do 150 metara i mi smo odlučili odustati od uspona. Kad smo osigurali užas na dijelu rute i popeli se, vidjeli smo da je situacija na vrhu još gora i odlučili se vratiti", kaže.

Stručnost ostalih penjača ne dovodi u pitanje. Kaže kako penjači u Bosni i Hercegovini treniraju gotovo svaki vikend jer su im planine blizu i dostupne. "Dakle, nije se radilo o nedostatku pripreme. Mislim da je glavni razlog bila kriva vremenska prognoza", dodao je.

I planinarski klub Zenica potvrdio je da BIH penjači nisu bili turisti, već iskusni penjači na ekspediciji.

Grupa od sedmero penjača zajedno je krenula u ekspediciju bez pomoći profesionalnog vodiča. BiH mediji su objavili da su poginuli dr. Meliha Čaušević, Alma i Denis Okanović, Almir Krivdić i Nermin Talam. Dva stradala alpinista bili su članovi GSS Zenica, a ostali Planinarskog društva Vedro.

Vremenski uvjeti otežavali su posao spasiocima i izvlačenje tijela preminulih.

Planina Elbrus nalazi se na masivu Kavkaza i njegov zapadni vrh visok je 5642 metra i smatra se najvišim vrhom Europe.