Zbogom vrućinama! Hit ljeta je odmor na ugodnih 15 stupnjeva i spavanje s pokrivačem

Novi turistički hit je "coolcation", što doslovno znači "hladni odmor''. Dok su se Europljani prošlih godina borili za slobodne ležaljke na suncu u Grčkoj ili Hrvatskoj, ove godine sve češće pakiraju topl odjeću i kreću na sjever na 15 °C. Novi trend nastao je zbog ekstremnih vrućina, požara i prenapučenih turističkih odredišta. Luksuz više ne znači sunčati se na 40 °C, već šetati na ugodnom vremenu oko vodopada ili odspavati ispod pokrivača.

Apsolutni kralj coolcationa su bez sumnje norveški Lofoti. Arhipelag, smješten oko 200 kilometara iza sjevernog polarog kruga, nudi bijele plaže, tirkizno more, dramatične planinske vrhove i poznate crvene ribarske kućice koje izgledaju kao iz bajke. Ljeti ovdje sunce gotovo ne zalazi, a temperature se obično kreću između 12 i 18 °C. Dok turisti na jugu Europe očajnički traže hlad, ovdje rado nose jakne.

S vrha pogled na fjordove i otočiće

Jedno od najljepših mjesta na Lofotima je selo Reine, koje mnogi nazivaju najfotografiranijim mjestom u cijeloj Norveškoj. Ljubitelji planinarenja kreću na vrh Reinebringen, odakle se pruža prekrasan pogled na fjordove i okolne otočiće.

Foto: Andia.fr/imageBROKER/Profimedia

Vrijedi posjetiti i plaže Haukland i Kvalvika s bijelim pijeskom i tirkiznom vodom, koje biste lako mogli zamijeniti za egzotični raj. Jedina razlika je što vas ovdje umjesto užarenih 35 °C čeka ugodno osvježenje. Na romantičnim šetnjama pratit će vas i ponoćno sunce koje ovdje gotovo ne zalazi ispod horizonta.

Na Lofotima će uživati i ljubitelji kajaka, ribolova ili promatranja kitova. Lokalni ribarski domovi zvani "rorbu" često služe kao stilski smještaj, pa možete boraviti doslovno nekoliko koraka od mora. Ako želite doživjeti nešto zaista neobično, produžite svoj boravak na Lofotima u razdoblju od rujna do travnja. Upravo tada možete promatrati zadivljujuću polarnu svjetlost.

Mana su cijene

Jedina mana su cijene. Definitivno se isplati kupovati u supermarketu i kuhati sam. Apartmani i kućice imaju opremljene kuhinje, a razlika u cijeni u odnosu na restorane je ogromna. Za primjer, kava u kafiću košta oko 3 do 5 eura, lagani ručak 9 do17 eura, pivo između 8 i13 eura. Za jeftiniju sobu platit ćete od 40 do 75 eura po noći, dok apartman ili manja kućica koštaju između 100 do 210 eura noć.

Ako vas coolcation privlači, ne morate ostati samo na Lofotima. Među sličnim destinacijama su Island sa svojim poznatim vodopadima i vulkanima, škotska visoravan obavijena maglom, finska Laponija s tisućama jezera ili bajkoviti Farski otoci.

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