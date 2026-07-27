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VELIKI VALOVI /

Pogledajte snimke drame u Dubrovniku: Tri osobe zaglavile u nemirnom moru

Uz policiju, u spašavanju je sudjelovao i građanin na skuteru

27.7.2026.
16:39
danas.hr
Net.hr
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Tri osobe spašene su danas iz mora ispod Hotela Rixos u Dubrovniku, javlja Dubrovački dnevnik. One zbog jakih valova nisu mogle izaći na obalu, a u akciji spašavanja sudjelovali su djelatnici Pomorske policije kojima je pomogao i građanin na skuteru.

Kako je za Dubrovački dnevnik potvrdila glasnogovornica Policijske uprave dubrovačko-neretvanske, dojava je zaprimljena u 12.58 sati, a akcija spašavanja uspješno je završena u 13.20 sati.

Strani državljanin kupao se ispod Hotela Rixos i zbog valova nije mogao izaći iz mora. Drugi strani državljanin mu je pokušao pomoći, a nakon toga u more je ušla i ženska spasiteljica. Svi troje zbog zahtjevnih uvjeta nisu mogli izaći iz mora.

Na mjesto događaja ubrzo je stiglo plovilo Pomorske policije koje je izvuklo osobe iz mora. U spašavanju je sudjelovao i građanin na skuteru koji je pomogao spasiti jednog od kupača.

Dvoje stranih državljana prevezeno je u dubrovačku bolnicu, gdje se utvrđuje stupanj njihovih ozljeda. Prema prvim informacijama, nisu životno ugroženi, javlja Dubrovački dnevnik

DubrovnikValoviSpašavanjeMore
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