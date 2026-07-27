UEFA potjerala domaćine Eura 2028. u kvalifikacije: Bijesni Englezi galame o Argentini

Krovna europska nogometna organizacija UEFA odlučila je kako Engleska kao jedan od domaćina Europskog prvenstva 2028. godine nema osigurano mjesto na turniru već mora igrati kvalifikacije.

Ovakva odluka izazvala je brojne rasprave, a u Engleskoj je dio javnosti bijesan na nju pogotovo povuče li se usporedba s Argentinom, piše Goal.com. Dok engleska reprezentacija mora igrati kvalifikacije kako bi došla do turnira koji je domaćin na domaćem terenu, Argentina je osigurala svoje mjesto na Svjetskom prvenstvu 2030. godine samo zato što će biti domaćin jedne utakmice u uvodnom dijelu Mundijal kao dijela stogodišnjice turnira.

Britanski The Sun izvještava da se ovaj paradoks događa u vrijeme kada su milijuni navijača potpisali peticiju kojom se traži da se Argentini, pobjedniku Svjetskog prvenstva 2022. u Kataru, zabrani sudjelovanje na nadolazećim turnirima. Umjesto toga, otkrivaju da je mjesto Argentine na Svjetskom prvenstvu 2030. već određeno četiri godine unaprijed, unatoč tome što će biti domaćin samo jedne utakmice otvaranja.

Španjolska, Portugal i Maroko domaćini su glavnog dijela turinra 2030. godine i osigurali su izravnu kvalifikaciju. Veća kontroverza, međutim, leži u tome da se Argentini, Urugvaju i Paragvaju također dodijele automatska mjesta, samo zbog domaćinstva prvih utakmica njihovih nacionalnih momčadi u proslavi stogodišnjice Svjetskog prvenstva.

Engleska, nasuprot tome, nije među momčadima kvalificiranima za Euro 2028., kojem su domaćini sa Škotskom, Walesom i Republikom Irskom, a na kojem će nastupiti 24 momčadi.

Bez povlastica

Domaćini velikih turnira obično dobivaju izravno mjesto u kvalifikacijama, kao što su Sjedinjene Američke Države, Kanada i Meksiko dobili za Svjetsko prvenstvo 2026. Međutim, novi kvalifikacijski propisi koje je odobrila UEFA nameću neki drugačiji put.

Prema novom sustavu, Engleska će se pridružiti jednoj od dvanaest skupina, svaka s četiri ili pet momčadi, uz 50 drugih europskih momčadi. Ne uživaju nikakav povlašteni tretman, osim što izbjegavaju da budu uvučeni u istu skupinu s ostalim zemljama domaćinima.

Dvanaest pobjednika skupina izravno se kvalificira za finale, zajedno s osam najboljih drugoplasiranih, čime je ukupno 20 od 24 momčadi.

UEFA je dodijelila dva od preostala četiri mjesta zemljama domaćinima ako se ne uspiju kvalificirati kroz kvalifikacije. To znači da ako se jedna od ostalih zemalja domaćina kvalificira, Engleska će osigurati mjesto čak i bez završetka na prvom ili drugom mjestu, zahvaljujući mjestu rezerviranom za zemlju domaćina.

Neuspjeh u kvalificiranju kroz prvo ili drugo mjesto postavio bi ozbiljna pitanja o razini Engleske, posebno s obzirom na to da se smatraju jednom od najjačih momčadi na svijetu. Mjesto ionako izgleda gotovo sigurno.

Ako se tri ili četiri zemlje domaćini ne uspiju kvalificirati kroz kvalifikacije, samo dvije najbolje među njima dobit će dva mjesta dodijeljena za domaćinstvo.