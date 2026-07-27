Glorija iz 'Gospodina Savršenog' pokazala novu liniju i otkrila kako joj je to uspjelo

Gubitak kilograma često počinje u glavi, a to je na vlastitom primjeru potvrdila i bivša sudionica reality showa 'Gospodin Savršeni'. Glorija Jelovac je na svojim društvenim mrežama pokazala veliku promjenu, istaknuvši kako je iza njezina novog, utreniranog izgleda stajala puno dublja, mentalna prekretnica.

Foto: Instagram/Screenshot

Inspirirajući preokret

Usporedivši fotografije iz razdoblja kada je imala 74 kilograma s današnjom figurom od 67 kilograma, Glorija je otvoreno progovorila o teškim trenucima koji su prethodili promjeni. Kako kaže, najveća prepreka nisu bili sami treninzi, koje je jedva odrađivala zbog depresije, već loša životna sredina i narušeni odnosi.

"Toksično okruženje i veza. Trening možda jednom u tjedan-dva ako nisam bila depresivna...", opisala je iskreno uz stariju fotografiju.

Preokret se dogodio onog trenutka kada je odlučila staviti sebe na prvo mjesto. Uklanjanjem negativnih utjecaja iz svog života, uspjela je postići i tjelesnu formu o kojoj je sanjala.

"Riješila sam se toksičnog okruženja, veza i zavoljela sebe. Pametnom dosta...", poručila je Glorija uz novu fotografiju, jasno davši do znanja da je njezino samopouzdanje i izgled rezultat unutarnjeg mira i odmicanja od ljudi koji su je sputavali.