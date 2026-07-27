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PREKINULA ŠUTNJU /

Laura Prgomet nakon skandala: 'Gledala sam osobu koju nisam mogla prepoznati'

Laura Prgomet nakon skandala: 'Gledala sam osobu koju nisam mogla prepoznati'
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Foto: RTL

Nakon incidenta koji je šokirao javnost, bivša sudionica showa 'Gospodin Savršeni' preuzela je potpunu odgovornost, uputila ispriku policiji te otkrila da je potražila stručnu pomoć

27.7.2026.
17:33
Hot.hr
RTL
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Bivša sudionica showa 'Gospodin Savršeni', Laura Prgomet (25), prekinula je šutnju i javno se oglasila o skandalu s početka srpnja, kada je uhićena u Dubrovniku. U podužem priopćenju za Hrvatska Danas, poručila je kako se duboko kaje te da je bila u potpunom šoku kada je naknadno vidjela snimke vlastitog ponašanja.

Laura Prgomet nakon skandala: 'Gledala sam osobu koju nisam mogla prepoznati'
Foto: Instagram/Screenshot

"Gledala sam osobu koju gotovo nisam mogla prepoznati", napisala je Laura, naglasivši kako ne traži izgovore za svoje postupke koji ne odražavaju njezin pravi karakter.

Isprika policiji i borba s posljedicama

Laura se ispričala djelatnicima MUP-a, a posebno policijskoj službenici kojoj je te noći uputila neprimjerene riječi. Priznala je krivnju i izrazila zahvalnost što joj je omogućeno braniti se sa slobode, istaknuvši da tada nije bila u stabilnom psihofizičkom stanju.

Osim što prihvaća pravne posljedice, influencerica se osvrnula i na lavinu negativnih komentara na društvenim mrežama. Otkrila je da su je javno ismijavanje i osude doveli do točke u kojoj je morala potražiti psihološku pomoć, zbog čega je apelirala na javnost da pokaže više empatije i razumijevanja prema osobama u teškim trenucima.

Laura PrgometIncidentDubrovnik
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