Laura Prgomet nakon skandala: 'Gledala sam osobu koju nisam mogla prepoznati'
Nakon incidenta koji je šokirao javnost, bivša sudionica showa 'Gospodin Savršeni' preuzela je potpunu odgovornost, uputila ispriku policiji te otkrila da je potražila stručnu pomoć
Bivša sudionica showa 'Gospodin Savršeni', Laura Prgomet (25), prekinula je šutnju i javno se oglasila o skandalu s početka srpnja, kada je uhićena u Dubrovniku. U podužem priopćenju za Hrvatska Danas, poručila je kako se duboko kaje te da je bila u potpunom šoku kada je naknadno vidjela snimke vlastitog ponašanja.
"Gledala sam osobu koju gotovo nisam mogla prepoznati", napisala je Laura, naglasivši kako ne traži izgovore za svoje postupke koji ne odražavaju njezin pravi karakter.
Isprika policiji i borba s posljedicama
Laura se ispričala djelatnicima MUP-a, a posebno policijskoj službenici kojoj je te noći uputila neprimjerene riječi. Priznala je krivnju i izrazila zahvalnost što joj je omogućeno braniti se sa slobode, istaknuvši da tada nije bila u stabilnom psihofizičkom stanju.
Osim što prihvaća pravne posljedice, influencerica se osvrnula i na lavinu negativnih komentara na društvenim mrežama. Otkrila je da su je javno ismijavanje i osude doveli do točke u kojoj je morala potražiti psihološku pomoć, zbog čega je apelirala na javnost da pokaže više empatije i razumijevanja prema osobama u teškim trenucima.