Laura Prgomet stigla u Zagreb, dopratio je Ciganović: A onda je sreo Željku Markić

Laura Prgomet ponovno je na slobodi. Bivša kandidatkinja showa Gospodin Savršeni, kojoj je nakon incidenta u dubrovačkom Lapadu bio određen jednomjesečni istražni zatvor zbog napada na službenu osobu, danas se vratila u Zagreb. Izvanraspravno vijeće prihvatilo je žalbu njezine obrane i ukinulo istražni zatvor, uz određivanje mjera opreza pa se Laura dva puta tjedno mora javljati policiji.

Njezin odvjetnik Robert Bačić još je tijekom dana za Net.hr potvrdio da bi se Laura trebala vratiti u Zagreb, a upravo to zabilježile su i naše kamere na zagrebačkom aerodromu.

Foto: čitatelj net.hr

Nije, međutim, putovala sama. Društvo joj je pravio modni stilist Neven Ciganović, koji joj je posljednjih mjeseci očito postao jedan od najbližih prijatelja. Ciganović je, podsjetimo, odmah nakon Laurina uhićenja javno stao uz nju te na društvenim mrežama poručio: "Uz prijatelje i za prijatelje sam uvijek najveća podrška." Čini se da te riječi nisu bile tek prazna fraza jer ju je dočekao ispred dubrovačkog zatvora i otpratio u Zagreb.

No tu nije bio kraj malim aerodromskim iznenađenjima.

Foto: čitatelj net.hr

Na istom letu iz Dubrovnika našla se i Željka Markić, koja je nakon slijetanja nakratko "otela" Ciganovića. Dok je Laura nastavila svojim putem, Cigi i Markić zastali su usred aerodromskog hodnika i upustili se u srdačan razgovor. Gestikuliralo se, smiješilo, razmjenjivale su se riječi, a sve je izgledalo kao da se dobro poznaju i imaju štošta za nadoknaditi.

O čemu su razgovarali, ostaje tajna. Je li tema bila politika, estradne zgode, Dubrovnik ili možda sama Laura Prgomet, znaju samo oni. Jedno je sigurno - prizor Nevena Ciganovića i Željke Markić u opuštenom čavrljanju nije onaj koji se viđa baš svaki dan, pa nije ni čudo da je privukao poglede putnika koji su prolazili aerodromom.

Podsjetimo, Lauri Prgomet bio je određen jednomjesečni pritvor nakon incidenta u jednom ugostiteljskom objektu u dubrovačkom Lapadu. Tijekom privođenja fizički je nasrnula na policajca te policajku, koja je pritom zadobila lakše tjelesne ozljede.