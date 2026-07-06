Neven Ciganović oglasio se nakon uhićenja Laure Prgomet, objavio i fotografiju

Nakon incidenta koji se sinoć dogodio u jednom dubrovačkom ugostiteljskom objektu, a u kojem je sudjelovala Laura Prgomet, javnosti poznata iz reality showa Gospodin Savršeni, ne prestaju stizati reakcije. Prema neslužbenim informacijama, Prgomet je tijekom događaja navodno razbijala čaše, vikala i vrijeđala prisutne, a policija ju je potom privela.

Slučaj je u vrlo kratkom roku odjeknuo domaćim medijima i društvenim mrežama te postao jedna od najkomentiranijih tema dana. Sada se o svemu oglasio i Neven Ciganović, medijska osoba koja je posljednjih mjeseci često viđena u društvu Laure Prgomet.

''Uz prijatelje i za prijatelje sam uvijek najveća podrška'', napisao je Ciganović uz zajedničku fotografiju iz lifta.

Foto: Instagram

Podsjećamo, za Net.hr cijeli incident komentirao je i vlasnik ugostiteljskog objekta.

''Djevojka je, pretpostavljam, imala živčani slom, a što se točno dogodilo - tko će to znati? Došao sam u trenutku kada je krenula bacati čaše, u lokalu su bili stranci, zgroženi ponašanjem, neugodna situacija. Ona je vrijeđala sve oko sebe, od ljudi iz policije, hitne pa do prolaznika'', rekao nam je vlasnik ugostiteljskog objekta u kojem se dogodio incident.

''Nećemo je teretiti ni za što, odgovarat će ionako za napad na službeno lice. Mi ovdje nemamo velike štete, najveći problem je što nas je osramotila. Turisti su bili šokirani, napustili su terasu tijekom incidenta bez da su platili račune. Dogodila se velika neugodnost, a što se točno zbiva, teško je prepričati strancima koji su se u tom trenutku nalazili u objektu'', dodao je vlasnik ugostiteljskog objekta.