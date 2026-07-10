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Laura puštena na slobodu, javio nam se odvjetnik i otkrio kako se ona osjeća: 'Nije još ništa gotovo'

Laura puštena na slobodu, javio nam se odvjetnik i otkrio kako se ona osjeća: 'Nije još ništa gotovo'
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Foto: RTL

Lauri Prgomet, koju je javnost upoznala u showu "Gospodin Savršeni", bio je određen jednomjesečni pritvor nakon incidenta u jednom ugostiteljskom objektu u dubrovačkom Lapadu

10.7.2026.
13:02
Tonia Malić
RTL
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Bivša reality zvijezda Laura Prgomet (26) puštena je na slobodu. Zbog počinjenja dva kaznena djela napada na službenu osobu bio joj je određen istražni zatvor u trajanju od 30 dana. No, izvanraspravno vijeće prihvatilo je žalbu njezine obrane te preinačilo odluku suca istrage, čime joj je ukinut istražni zatvor. Ipak, određene su joj mjere opreza – Prgomet se tako mora dva puta tjedno osobno javljati nadležnoj policijskoj postaji, u ovom slučaju Policijskoj upravi zagrebačkoj.

Nakon odluke suda kontaktirali smo njezinog odvjetnika Roberta Bačića, koji nam je otkrio kako gleda na ovakav razvoj situacije, je li zadovoljan odlukom vijeća, ali i kako se Laura nosi s cijelom situacijom nakon izlaska iz istražnog zatvora.

''Nakon temeljite obrade uvažena je moja žalba i puštena je na slobodu, nadležni sud prihvatio je naše argumente, da postoji blaža mjera, a ne najstroža, istražni zatvor. Sada se nastavlja daljnji tijek postupka, nije još ništa gotovo, ali ovo je za početak'', rekao nam je odvjetnik Robert Bačić.

Laura puštena na slobodu, javio nam se odvjetnik i otkrio kako se ona osjeća: 'Nije još ništa gotovo'
Foto: A.K./Dubrovački dnevnik

Dodaj je i kako je Laura nakon odluke suda u puno boljem stanju. 

''Zadovoljan sam odlukom. Laura je sada puno bolje, trebala bi otputovati za Zagreb'', rekao nam je odvjetnik za kraj. 

Podsjećamo, Lauri Prgomet, koju je javnost upoznala u showu "Gospodin Savršeni", bio je određen jednomjesečni pritvor nakon incidenta u jednom ugostiteljskom objektu u dubrovačkom Lapadu. Tijekom privođenja fizički je nasrnula na policajca te policajku, koja je pritom zadobila lakše tjelesne ozljede.

Laura PrgometSudOdvjetnikGospodin Savršeni
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