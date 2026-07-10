Laura puštena na slobodu, javio nam se odvjetnik i otkrio kako se ona osjeća: 'Nije još ništa gotovo'

Bivša reality zvijezda Laura Prgomet (26) puštena je na slobodu. Zbog počinjenja dva kaznena djela napada na službenu osobu bio joj je određen istražni zatvor u trajanju od 30 dana. No, izvanraspravno vijeće prihvatilo je žalbu njezine obrane te preinačilo odluku suca istrage, čime joj je ukinut istražni zatvor. Ipak, određene su joj mjere opreza – Prgomet se tako mora dva puta tjedno osobno javljati nadležnoj policijskoj postaji, u ovom slučaju Policijskoj upravi zagrebačkoj.

Nakon odluke suda kontaktirali smo njezinog odvjetnika Roberta Bačića, koji nam je otkrio kako gleda na ovakav razvoj situacije, je li zadovoljan odlukom vijeća, ali i kako se Laura nosi s cijelom situacijom nakon izlaska iz istražnog zatvora.

''Nakon temeljite obrade uvažena je moja žalba i puštena je na slobodu, nadležni sud prihvatio je naše argumente, da postoji blaža mjera, a ne najstroža, istražni zatvor. Sada se nastavlja daljnji tijek postupka, nije još ništa gotovo, ali ovo je za početak'', rekao nam je odvjetnik Robert Bačić.

Foto: A.K./Dubrovački dnevnik

Dodaj je i kako je Laura nakon odluke suda u puno boljem stanju.

''Zadovoljan sam odlukom. Laura je sada puno bolje, trebala bi otputovati za Zagreb'', rekao nam je odvjetnik za kraj.

Podsjećamo, Lauri Prgomet, koju je javnost upoznala u showu "Gospodin Savršeni", bio je određen jednomjesečni pritvor nakon incidenta u jednom ugostiteljskom objektu u dubrovačkom Lapadu. Tijekom privođenja fizički je nasrnula na policajca te policajku, koja je pritom zadobila lakše tjelesne ozljede.