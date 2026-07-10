FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
PRIHVAĆENA ŽALBA /

Laura Prgomet puštena iz istražnog zatvora, ali uz mjere opreza: Evo što će morati raditi

Laura Prgomet puštena iz istražnog zatvora, ali uz mjere opreza: Evo što će morati raditi
×
Foto: A.K./Dubrovački dnevnik

Istražni zatvor joj je bio određen zbog počinjenja dva kaznena djela napada na službenu osobu

10.7.2026.
12:18
Hot.hr
A.K./Dubrovački dnevnik
Google Dodaj net.hr među omiljene izvore na Googleu
VOYO logo
VOYO logo

Laura Prgomet (26), bivša reality zvijezda, puštena je na slobodu nakon što je nekoliko dana provela u istražnom zatvoru u Dubrovniku. Tamo se nalazila zbog počinjenja dva kaznena djela napada na službenu osobu, doznaje Dubrovački dnevnik.

Izvanraspravno vijeće je prihvatilo žalbu obrane i preinačio rješenje suca istrage te je Lauri ukinut istražni zatvor, piše spomenuti portal. No, naložene su joj mjere opreza. Prgomet se mora dva puta tjedno osobno javljati nadležnoj policijskoj postaji, odnosno u ovom slučaju PU zagrebačkoj.

Laura Prgomet puštena iz istražnog zatvora, ali uz mjere opreza: Evo što će morati raditi
Foto: A.K./Dubrovački dnevnik

Podsjetimo, Lauri Prgomet, koju je javnost upoznala u showu "Gospodin Savršeni", određen je bio jednomjesečni pritvor nakon incidenta u jednom ugostiteljskom objektu u dubrovačkom Lapadu. Tijekom privođenja fizički je nasrnula na policajca te policajku, koja je pritom zadobila lakše tjelesne ozljede.

Laura PrgometPritvorSudGospodin Savršeni
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike