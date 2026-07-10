Laura Prgomet puštena iz istražnog zatvora, ali uz mjere opreza: Evo što će morati raditi

Laura Prgomet (26), bivša reality zvijezda, puštena je na slobodu nakon što je nekoliko dana provela u istražnom zatvoru u Dubrovniku. Tamo se nalazila zbog počinjenja dva kaznena djela napada na službenu osobu, doznaje Dubrovački dnevnik.

Izvanraspravno vijeće je prihvatilo žalbu obrane i preinačio rješenje suca istrage te je Lauri ukinut istražni zatvor, piše spomenuti portal. No, naložene su joj mjere opreza. Prgomet se mora dva puta tjedno osobno javljati nadležnoj policijskoj postaji, odnosno u ovom slučaju PU zagrebačkoj.

Foto: A.K./Dubrovački dnevnik

Podsjetimo, Lauri Prgomet, koju je javnost upoznala u showu "Gospodin Savršeni", određen je bio jednomjesečni pritvor nakon incidenta u jednom ugostiteljskom objektu u dubrovačkom Lapadu. Tijekom privođenja fizički je nasrnula na policajca te policajku, koja je pritom zadobila lakše tjelesne ozljede.