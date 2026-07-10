Laura Prgomet u istražnom zatvoru: Od buđenja do šetnje, ovako izgleda jedan njezin dan

Bivša reality zvijezda Laura Prgomet (26) 30 dana provest će u istražnom zatvoru nakon što joj je sud odredio mjeru zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela. Odluka je donesena nakon što je u nedjelju navečer privedena zbog narušavanja javnog reda i mira u jednom dubrovačkom ugostiteljskom objektu te je pokazala agresivnost i bezobzirnost, a pritom vrijeđala i fizički napala policijske službenike. Kako bi doznali što za osobu kojoj je određen istražni zatvor slijedi u praksi, obratili smo se Ministarstvu pravosuđa, uprave i digitalne transformacije. Iako nisu mogli komentirati konkretan slučaj, pojasnili su nam kako općenito izgleda svakodnevica osoba smještenih u istražni zatvor – od smještaja i prava do dnevnog rasporeda i uvjeta boravka.

Foto: A.K./Dubrovački dnevnik

Kako izgleda dnevni raspored pritvorenika?

Dnevni raspored istražnih zatvorenika organiziran je na način da osigura uredno funkcioniranje zatvora, zaštitu sigurnosti te poštivanje prava osoba lišenih slobode. Tijekom dana istražnim zatvorenicima osigurani su redoviti obroci, vrijeme za osobnu higijenu, boravak na svježem zraku, telefoniranje i posjeti pod uvjetima propisanim zakonom. Ovisno o mogućnostima pojedinog zatvora, mogu im biti dostupni i različiti sadržaji slobodnog vremena, poput korištenja knjižnice, sportskih aktivnosti ili drugih organiziranih sadržaja. Istodobno, svakom istražnom zatvoreniku mora biti osigurano najmanje osam sati neprekidnog odmora tijekom svakih 24 sata.

Kakva prehrana je osigurana pritvorenicima te koliko obroka dnevno imaju?

Istražnim zatvorenicima osiguravaju se tri obroka dnevno, koji količinom i kakvoćom moraju zadovoljiti propisane higijenske i prehrambene standarde. Prehrana mora biti primjerena dobi i zdravstvenom stanju osobe te prema potrebi, vjerskim i kulturnim zahtjevima. Za trudnice, maloljetnike i osobe kojima je zbog zdravstvenog stanja potrebna posebna prehrana, obroci se osiguravaju prema preporuci liječnika. Uz redovnu prehranu koju osigurava zatvor, istražnim zatvorenicima može se odobriti i naručivanje dodatnih obroka o vlastitom trošku.

Imaju li pritvorenici pravo na šetnju i rekreaciju te u kojem opsegu?

Istražni zatvorenici imaju pravo na najmanje dva sata dnevno boravka na svježem zraku. Tijekom tog vremena mogu se kretati, a ovisno o mogućnostima pojedinog zatvora, mogu sudjelovati u sportskim, kulturnim i drugim aktivnostima organiziranog provođenja slobodnog vremena.

Foto: RTL

Imaju li pravo na posjete članova obitelji i drugih osoba te pod kojim uvjetima?

Po odobrenju suca istrage/predsjednika vijeća, istražnog zatvorenika imaju pravo posjećivati njegovi srodnici, a na njegov zahtjev, liječnik i druge osobe. Istražnom zatvoreniku omogućuje se šest posjeta mjesečno, od čega dva posjeta u neradne dane. Posjet može trajati najmanje 15 minuta, a najviše jedan sat, neovisno o broju posjetitelja. Upravitelj zatvora može iznimno odobriti i dulji posjet.

Dijele li pritvorenici sobu s drugim osobama ili mogu biti smješteni sami, odnosno o čemu ovisi takva odluka?

O smještaju istražnih zatvorenika u sobu odlučuje upravitelj zatvora, pri čemu se u obzir uzimaju sigurnosne, zdravstvene potrebe te raspoloživi smještajni kapaciteti. Zajednički se mogu smjestiti zatvorenici koji neće međusobno negativno utjecati jedni na druge. Prilikom donošenja odluke o smještaju vodi se računa o tome postoje li razlozi zbog kojih pojedine osobe ne smiju biti zajedno smještene, primjerice radi zaštite interesa kaznenog postupka ili sigurnosti osoba.

Koja prava pritvorenici imaju u pogledu čitanja knjiga, novina, gledanja televizije ili drugih sadržaja?

Istražni zatvorenici mogu o vlastitom trošku nabavljati i koristiti knjige, novine i druge tiskovine te koristiti sredstva za praćenje javnih medija u skladu s dnevnim rasporedom. Također mogu posjedovati radio prijamnik i druge dopuštene predmete osobne uporabe. Ovisno o mogućnostima pojedinog zatvora, na raspolaganju su im knjižnica, dnevni boravci, sportski sadržaji te različite kulturne, edukativne i kreativne aktivnosti. Na taj se način nastoji omogućiti primjereno provođenje slobodnog vremena uz istodobno poštivanje sigurnosnih zahtjeva istražnog zatvora.