Smršavjela 34 kilograma: 'Nisam tražila lako rješenje, već pomoć. Uvijek je bilo 'sutra ću''

Dugi sati za volanom, jelo u hodu i vječna obećanja da će početi paziti "već sutra." Britanka Shermaine Bond (38) iz Sheffields pala je u vrtlog iz kojeg se činilo da nema izlaza. Kad je težila više od 91 kilograma, isprobala je mnoge dijete, ali kilogrami nisu nestajali. Danas je lakša za više od 34 kilograma i tvrdi da se najveća promjena nije dogodila u ogledalu, nego u njenoj glavi.

Foto: Jam Press/Jam Press/Profimedia

Shermaine radi u taksi službi više od dvadeset godina, a posljednjih sedam godina vozi taksi. Neredovite smjene utjecale su na njezino fizičko zdravlje. "Nikad ne znaš gdje ćeš biti, a udobnost obično pobjeđuje. Lako je reći da ćeš početi raditi na sebi sutra'', priznaje Sham, kako je zovu prijatelji.

Alarm u trgovini odjećom

Prekretnica je počela jednog dana u kabini trgovine odjećom. Došla je kupiti kratke hlaće i kada je shvatila koja joj veličina treba shvatila je da se više ne radi samo o broju na vagi. "Bio je to pravi alarm. Shvatila sam koliko je moja težina utjecala na moj život i samopouzdanje'', prisjeća se.

Foto: Jam Press/Jam Press/Profimedia

U listopadu 2024. odlučila je isprobati lijek za mršavljenje Mounjaro. Danas teži nešto manje od 58 kilograma i svoju novu težinu održava već pola godine. Međutim, odbacuje ideju da je to čarobno rješenje. "Nisam tražila lako rješenje, već pomoć. Imala sam osjećaj da je to moja posljednja prilika'', objašnjava Shermaine.

Najveće iznenađenje za nju bilo je kada se promijenilo njezino razmišljanje. "Potpuno je promijenilo moj odnos prema hrani. Tek sada shvaćam koliko su mi misli o njoj zauzimale prostor u glavi'', kaže.

Foto: Jam Press/Jam Press/Profimedia

Danas nekoliko puta tjedno ide u teretanu, usavršava se u zdravom kuhanju i ništa si ne zabranjuje. "Mršavljenje nije ciljna crta. Lijek mi je bio podrška, ali ostatak morate sami odraditi'', dodaje Shermaine.

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