Otopila 72 kilograma u godinu dana: 'Da nisam smršavjela, uskoro bih umrla'

Majka koja se nekoć osjećala kao "najkrupnija" dok je vodila djecu u školu, nakon što se svakodnevno prejedala lisnatim tijestom s hrenovkama i pitama od svinjetine, otkrila je kako je izgubila 72 kilograma. Kada je stala na vagu, Janine Hurst (35) iz britanskog Rotherhama ostala je zgrožena brojkom koju je ugledala.

Kada je vaga pokazala 137 kilograma, shvatila je da ako nešto ne promijeni, može izgubiti ono najvrjednije – vrijeme sa svoje troje djece. U samo godinu dana izgubila je više od 70 kilograma i to bez vježbanja.

Dok je djeci pripremala zdrave obroke, sama je posezala za masnom hranom, a navečer bi dan "završila" kineskom hranom ili kebabom. Računi za nezdravu i fast food hranu popeli su se na nešto više od 7200 eura godišnje.

Nije ni čudo što su školski događaji za nju bili više noćna mora nego ugodno druženje. "Bila sam najdeblja mama na igralištu. Stajala sam kraj školske kapije, pognute glave i pokušavala što brže pobjeći", priznaje Janine.

Kako smršavjeti bez napornih treninga?

Prejedanje se pogoršalo nakon što je kod njene dvoje djece dijagnosticiran autizam. Kako je zanemarila samu sebe, ova majka troje djece preskakala je doručak, a potom grickala spomenuta peciva. Uz to bi popila čak devet limenki energetskog napitka, piše Mirror.

To je utjecalo na njezino zdravlje i pokretljivost, što je postalo očito kada je njezina najstarija kći doživjela emocionalni slom. Janine ju je pokušala smiriti, no pri tome je iščašila rame.

"Da sam nastavila jesti kao prije, uskoro bih umrla. Pomisao da neću biti tu za svoju djecu bila je zastrašujuća", prisjeća se Janine.

Umjesto napornih treninga, odlučila je promijeniti prehranu. Dan započinje obilnim engleskim doručkom s minimalno masnoće, za ručak jede losos sa salatom, a navečer pečeno meso s povrćem. Rezultat su nekoliko brojeva manja odjeća i potpuno novi život.

"Mogu trčati s djecom i pridružiti se luckastim TikTok plesovima. Pred školom me se ne mogu riješiti. Ondje satima čavrljam", smije se Janine. Dodaje da je tek kada je počela misliti i na sebe postala majka kakva je oduvijek željela biti.

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