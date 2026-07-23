Otputovao u kineski kamp za mršavljenje i suočio s neočekivanim: 'Veseli me normalan život'

Šveđanin André Helgesen donio je radikalnu odluku - proputovati pola svijeta kako bi se pridružio jednom od zloglasnih kineskih "kampova za mršavljenje". Njegov cilj bio je izgubiti posljednjih nekoliko kilograma na svom putu transformacije teške ukupno 50 kilograma. No, ono što ga je tamo dočekalo bilo je daleko od onoga što je očekivao. Njegovo iskustvo, koje je podijelio s medijima, baca svjetlo na globalno rastuću industriju koja je, osobito u Kini, postala predmetom žestokih rasprava zbog svojih ekstremnih metoda i ponekad tragičnih posljedica.

Iz Švedske u Kinu u potrazi za savršenom linijom

André je dao otkaz na poslu sistemskog tehničara kako bi s ruksakom na leđima istražio Aziju. I dok većina putnika bira dobro poznate destinacije poput Tajlanda ili Vijetnama, njegova prva postaja bio je kamp za mršavljenje u Kini. Za takve kampove prvi je put čuo na Redditu i priča ga je inspirirala. Nakon što je samostalno izgubio impresivnih, gotovo 50 kilograma, spustivši se sa 133 na otprilike 83 kilograma, i dalje se, prema medicinskim standardima, smatrao "prekomjerno teškim". Upravo je kineski kamp vidio kao savršenu priliku da završi svoje putovanje.

@imhelgis Häng med mig och se hur en dag kan se ut på Kinas Fat Camp. Här är en klassisk dag💪 ♬ originalljud - André Helgesen | ImHelgis

"Već sam planirao ići u Kinu i želio sam izgubiti još nekoliko kilograma, pa se to činilo kao idealan kraj mojeg puta mršavljenja", ispričao je. Odlučio se za Jianfeidaren u Shenzenu, poznati kamp koji funkcionira po principu zatvorenog sustava, nudeći intenzivne treninge, liječničke preglede i nutricionističko savjetovanje.

Režim u kampu: 'Sve se svodi na osobnu odgovornost'

Unatoč strogoj organizaciji, Andréa je iznenadila spoznaja da se borba s kilogramima u kampu suštinski ne razlikuje od one kod kuće. "Isti je neprijatelj ondje kao i kod kuće. Uspjeh ovisi isključivo o tebi", podijelio je svoje iskustvo. "Nitko me nije držao za ruku 24 sata dnevno; bilo je na meni da se pridržavam plana. Oni su osigurali raspored i obroke, ali da sam htio, mogao sam varati. To me iznenadilo - shvaćanje da se, baš kao i kod kuće, sve svodi na osobnu odgovornost."

Tri treninga dnevno i post nakon 17 sati

Režim je bio iznimno zahtjevan. Polaznici su u prosjeku vježbali tri puta dnevno, a prehrana je bila ograničena na oko 1300 kalorija, što je uz treninge stvaralo dnevni deficit veći od 1500 kalorija. Jedan od najtežih aspekata bio je post. Posljednji obrok služio se već u 17 sati, nakon čega nije bilo jela sve do doručka u osam ujutro. "Bilo je brutalno ne jesti ništa u tom periodu. Iskreno, neke dane nisam izdržao i morao sam kupiti jabuku. Nije to velika stvar, ali svejedno, nisam se u potpunosti držao zadanog plana", priznao je. Ipak, posebno su mu se svidjeli treneri koji su često vježbali zajedno s polaznicima, dijeleći s njima napor. "Oni pate, mi patimo", našalio se.

Mračna strana industrije i upozorenja stručnjaka

Iako je Andréovo iskustvo završilo uspješno, ono je dio rastućeg i opasnog trenda. Kampovi za mršavljenje postaju sve popularniji u Kini, gdje je više od polovice odraslih pretilo, a pretilost je šesti vodeći uzrok smrti. U potrazi za brzim rješenjima, mnogi se okreću kampovima čiji boravak stoji i do 380 eura mjesečno. No, ta potraga često ima visoku cijenu.

U lipnju 2023. godine, 21-godišnja influencerica Cuihua preminula je u jednom takvom kampu dok je pokušavala izgubiti gotovo 100 kilograma, što je izazvalo bijes javnosti i pozive na bolju regulaciju. Dodatnu zabrinutost potaknuo je kontroverzan izazov jedne teretane koja je nudila luksuzni automobil osobi koja izgubi 50 kilograma u samo tri mjeseca.

Stručnjaci oštro upozoravaju na rizike takvih ekstremnih režima. Ističu da brzi gubitak kilograma dovodi do gubitka mišića, a ne masti, te može uzrokovati hormonalnu neravnotežu, nedostatak hranjivih tvari i ogroman stres za organe. Siguran i održiv gubitak težine podrazumijeva gubitak od pola do jednog kilograma tjedno.

Konačni rezultati i osjećaj slobode

Unatoč izazovima, André je u 28 dana uspio izgubiti dodatna tri kilograma, čime je dosegao svoj cilj i zaokružio ukupan gubitak na više od 50 kilograma. Taj trenutak opisao je kao "ogromno olakšanje". "Ne samo zbog kampa, već zbog čitavog identiteta pretile osobe. Napokon mogu prestati razmišljati o sebi kao o 'velikom dečku' i jednostavno biti svoj. Bio je to divan osjećaj, ali iznad svega, olakšanje i tišina. Sva ta samosvijest je jednostavno nestala", priznao je, opisujući duboku psihološku promjenu koja je pratila onu fizičku.

Svoj uspjeh André je odlučio proslaviti nastavkom putovanja. Uputio se u Južnu Koreju kako bi uživo pratio finale turnira u popularnoj videoigri League of Legends, nakon čega planira posjetiti Japan.

Ipak, najviše se, kaže, veseli povratku "normalnom" životu. "Nevjerojatno sam uzbuđen što ću napokon živjeti kao normalna osoba i jednostavno uživati u životu", zaključio je.

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