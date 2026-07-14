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GOLEMA TRANSFORMACIJA /

Izgubila je 90 kilograma, ali je dočekala neželjena posljedica: 'Mrzila sam svoje tijelo'

Izgubila je 90 kilograma, ali je dočekala neželjena posljedica: 'Mrzila sam svoje tijelo'
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Foto: Jam Press/Jam Press/Profimedia

Grace se borila s mjesečnim troškovima od oko 1.000 funti na odjeću, hranu, putovanja i alkohol, sve to, kako kaže, 'iz dosade'. Preokret u njezinu životu donio je lijek, ali je ostavio i neočekivane probleme

14.7.2026.
14:26
Magazin.hr
Jam Press/Jam Press/Profimedia
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Grace Parkin (34) iz britanskog Sheffielda prošla je transformaciju zbog koje je s veseljem obnovila garderobu, ali se pritom morala suočiti i s jednim prilično neugodnim problemom. Nakon što je uz pomoć injekcija za mršavljenje izgubila gotovo 90 kilograma, suočila se s nečim što nijedna dijeta ne može riješiti, viškom opuštene kože. 

Ranije se Grace borila s potpuno drukčijim problemima. Mjesečno je trošila i do 1.000 funti na odjeću, hranu, putovanja i alkohol, sve to, kako kaže, ''iz dosade''. Preokret u njezinu životu donio je lijek Mounjaro, koji ju je stajao 150 funti mjesečno i pomogao joj i u mršavljenju i u smanjenju impulzivne kupnje. No to joj nije bilo dovoljno.

Izgubila je 90 kilograma, ali je dočekala neželjena posljedica: 'Mrzila sam svoje tijelo'
Foto: Jam Press/Jam Press/Profimedia

''Bila sam sretna zbog nove težine, ali sam shvatila da se, umjesto da prihvatim svoje novo tijelo, još više skrivam'', kaže Grace. Brzi gubitak kilograma donio joj je neugodnu stvarnost u obliku viška opuštene kože. ''Mrzila sam svoje tijelo. Gola sam izgledala kao da imam 80 godina'', kaže.

Operacija i oporavak

Put do operacije nije bio jednostavan. U Velikoj Britaniji tražili su i do 20.000 funti, pa je na kraju otišla u Litvu. Nakon zahvata zatezanja trbuha, liposukcije i podizanja grudi tvrdi da je rezultat itekako vrijedio.

Izgubila je 90 kilograma, ali je dočekala neželjena posljedica: 'Mrzila sam svoje tijelo'
Foto: Jam Press/Jam Press/Profimedia

''Jako sam zadovoljna. Više ne izbjegavam svoj odraz i gledam se u ogledalu nekoliko puta dnevno'', kaže Grace.

Sada već planira putovanja i bikini koji su prije samo stajali u ormaru. ''Jedva čekam pokazati svoje tijelo'', dodaje.

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PretilostKilogramiMršavljenjeLijekOperacija
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