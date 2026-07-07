Oglasio se odvjetnik Laure Prgomet: 'Svjesna je svega, teško joj je zbog cijele situacije'

Lauri Prgomet (24), zvijezdi showa "Gospodin Savršeni", određen je istražni zatvor od mjesec dana nakon incidenta u lapadskom kafiću. Glasnogovornik Županijskog suda u Dubrovniku Pero Miloglav potvrdio je da je sud prihvatio prijedlog Općinskog državnog odvjetništva te joj odredio istražni zatvor zbog sumnje na dva kaznena djela napada na službenu osobu, kao i prekršaja narušavanja javnog reda i mira.

Sada se za Net.hr oglasio i odvjetnik dodijeljen po službenoj dužnosti, Robert Bačić, koji nije mogao komentirati tijek postupka, ali je otkrio kako se Laura trenutačno osjeća.

''Laura se jako dobro drži, svjesna je svega. Teško joj je zbog cijele situacije'', rekao nam je odvjetnik Robert Bačić.

Foto: A.K./Dubrovački dnevnik

Podsjećamo, ona je u nedjelju navečer privedena zbog narušavanja javnog reda i mira u ugostiteljskom objektu.

Prema riječima više sugovornika Dubrovačkog dnevnika, vrijeđala je ljude, lomila čaše i inventar, rastjerala dubrovačke goste iz objekta. Nakon što su joj Dubrovčani pozvali Hitnu pomoć zbog stanja u kojem se očito nalazila, stigla je i policija, a neki sugovornici tvrde kako je pritom i službene osobe vrijeđala i na njih nasrtala. Nakon toga je odvedena u prostorije policije, gdje je zadržana do dovođenja pred DORH.